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В Волгограде мужчина погиб под колесами электропоезда

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20.09.2024 18:17


В Волгограде следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины под колесами электропоезда. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России. 

По информации следственных органов, несчастный случай произошел на 12-м километре перегона Ельшанская – Бекетовка в Кировском районе.  От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. 

– Следователями произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, – сообщили в пресс-службе следственного управления. 

По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение. 

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