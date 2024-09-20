В Волгограде мужчина погиб под колесами электропоезда

В Волгограде следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины под колесами электропоезда. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России.
По информации следственных органов, несчастный случай произошел на 12-м километре перегона Ельшанская – Бекетовка в Кировском районе. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
– Следователями произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, – сообщили в пресс-службе следственного управления.
По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.