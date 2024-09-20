«Ротор» примет ближайшего конкурента на «Волгоград Арене» 20 сентября





Волгоградский «Ротор» сегодня, 20 сентября, в 11-м туре Первой лиги дома сыграет с новороссийским «Черноморцем». Начало встречи в 19-30 ч., сообщает V102.RU. Волгоградский «Ротор» сегодня, 20 сентября, в 11-м туре Первой лиги дома сыграет с новороссийским «Черноморцем». Начало встречи в 19-30 ч., сообщает V102.RU.

Сине-голубые подходят к очередному поединку уже с шестиматчевой беспроигрышной серией. Подопечные Дениса Бояринцева с 11 августа одержали две победы и четырежды сыграли вничью. В последних двух турах волгоградцы устояли перед «Уралом» в Екатеринбурге (1:1) и на выезде против «Сочи» (0:0). Восьмое место «Ротора» при 14-ти заработанных очках на данном отрезке выглядит весьма достойным результатом для новичка лиги.

Однако четыре матча без побед вызывают небольшое беспокойство у определенной части болельщиков. По мнению волгоградских поклонников футбола, их любимой команде пора уже продемонстрировать не только надежную игру и мощную дисциплину при обороне, но и улучшить ситуацию на чужой половине поля. В общей сложности за десять туров атакующая группа «Ротора» записала на свой счет всего лишь три гола, что явно не может не настораживать тренерский штаб. Впрочем, время наладить ситуацию в нападении еще есть. При этом трансферное окно в России уже официально закрылось, поэтому до зимней паузы сине-голубым предстоит находить пути решения проблем с реализацией за счет внутренних ресурсов.

«Черноморец» неудачно начал нынешний сезон, в пяти стартовых матчах потерпев четыре поражения и лишь однажды победив. А вот затем ситуация у «моряков» стала постепенно улучшаться. Новороссийский коллектив дома обыграл «Тюмень» (2:1) и на выезде сыграл вничью с московским «Торпедо» (1:1). Однако именно после встречи со столичным клубом в «Черноморце» сменился главный тренер — вместо отправленного в отставку Вадима Гаранина на должность заступил Олег Василенко. После рокировки на посту наставника бело-синие сыграли вничью с московской «Родиной» дома (2:2) и обыграли «КАМАЗ» из Набережных Челнов в гостях (1:0), а в родных стенах одолели красноярский «Енисей» (2:1). Беспроигрышная серия помогла «Черноморцу» набрать 14 баллов и находиться рядом с «Ротором» в таблице, располагаясь на шестой строчке.

Отметим, что в Волгоград возвращается известный в прошлом голкипер «Ротора» Андрей Чичкин, в игровой карьере которого за сине-голубых значатся 170 матчей. Сейчас Чичкин работает тренером вратарей в «Черноморце». Отметим, что в Волгоград возвращается известный в прошлом голкипер «Ротора» Андрей Чичкин, в игровой карьере которого за сине-голубых значатся 170 матчей. Сейчас Чичкин работает тренером вратарей в «Черноморце».

Новороссийский клуб еще ни разу не обыгрывал «Ротор» на выезде за всю историю противостояния. Данный статистический факт явно добавит дополнительной интриги сегодняшнему вечернему матчу на «Волгоград Арене». Новороссийский клуб еще ни разу не обыгрывал «Ротор» на выезде за всю историю противостояния. Данный статистический факт явно добавит дополнительной интриги сегодняшнему вечернему матчу на «Волгоград Арене».

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: СК «Ротор» vk.com (архив)



