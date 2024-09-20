Жителя Котово отправили в колонию за сбитого насмерть мотоциклиста

Расследования 20.09.2024 11:40
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20.09.2024 11:40
В Волгоградской области оглашен приговор по уголовному делу о ДТП, в котором погиб 29-летний мужчина. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, смертельная авария произошла 19 мая 2024 года на трассе Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград».
- 30-летний житель Котово, управляя автомобилем LADA VESTA, двигался в сторону Волгограда. Не убедившись в безопасности маневра при совершения обгона двигавшихся впереди в попутном направлении транспортных средств, он выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с мотоциклом марки HONDA. В результате аварии мотоциклист погиб на месте, - пояснили в надзорном органе.
Свою вину мужчина полностью признал. Дубовский районный суд приговорил виновника гибели мотоциклиста к 1 году 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он в течение 2 лет лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
Фото прокуратуры Волгоградской области
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