Заветные «корочки» вручили новоиспечённым депутатам областной думы





19 сентября в Волгоградской области прошла регистрация депутатов VII созыва регионального собрания. Как сообщает ИА «Высота 102», первыми удостоверения получили Александр Блошкин, Сергей Горняков, Валентина Гречина, Владимир Ефимов, Надежда Кулешова, Зина Мержоева, Наталья Семёнова, Самвел Аветисян, Евгений Кареликов, Олег Дмитриев, Валерий Могильный, Денис Усков.

Действующий спикер Александр Блошкин, обращаясь к думским «новичкам» и уже матёрым депутатам, обозначил приоритетные направления в работе законодательного органа.

— Приоритетами нового созыва облдумы станут реализация национальных проектов, ключевых региональных программ и усиление парламентского контроля за их исполнением, продолжение работы по поддержке участников СВО и членов их семей, формирование бюджета Волгоградской области, предусматривающего выполнение всех социальных обязательств, — подчеркнул политик.

Отметим, выборы в Волгоградскую областную думу состоялись с 6 по 8 сентября. По результатам голосования «Единая Россия» получила 52,44% голосов, КПРФ – 16,44%, ЛДПР – 12,99%, «Справедливая Россия – За правду» – 5,50%, «Новые люди» – 5,17% и «Партия пенсионеров» – 5,12%.

Фото: избирком Волгоградской области