Волгоградец до смерти забил друга из-за оскорблений экс-пассии





Дзержинский районный суд Волгограда вынес приговор местному жителю, который забил до смерти друга из-за оскорблений в адрес дальней родственницы. Как сообщили V102.RU в пресс-службе суда, мужчина приговорен к 6,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Установлено, что волгоградец вместе с товарищем снимали квартиру, в которой систематически распивали спиртные напитки в присутствии сожительницы потерпевшего, приходившейся дальней родственницей обвиняемому. В один из вечеров девушка не выдержала постоянных гулянок и рассталась с мужчиной.

Тогда же между друзьями произошел конфликт, в ходе которого потерпевший нелестно отзывался о своей бывшей девушке, чем оскорбил подсудимого. На этой почве между ними и произошла драка.

- Андрей М. нанес Евгению С. один удар ногой в область живота, от чего последний упал на спину, после чего нападавший нанес лежащему другу правой ногой не менее семи ударов в область груди и живота. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте, - уточнили в пресс-службе районного суда.

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.