Серийную банду липовых кредиторов из Адыгеи осудят в Волгограде

В Краснооктябрьский районный суд Волгограда поступило уголовное дело в отношении четырех участников преступной группы, обвиняемых в целой серии преступлений в сфере кредитования. Как сообщили V102.RU в пресс-службе суда, им инкриминируют свыше 190 эпизодов мошенничества.

По версии следствия, двое жителей Республики Адыгея решили подзаработать и создать на территории Волгограда нелегальный бизнес. Возглавил банду один из участников, который разбирался в сфере кредитования. Он и предложил одной из своих знакомых принять участие в преступной схеме и стать наряду с ним ее руководителем. Позднее он также привлек еще двух жительниц Волгограда в качестве «менеджеров».

- С целью конспирации и придания видимости законности своих действий организаторы арендовали в Краснооктябрьском районе офисное помещение, которое предоставили участникам организованной группы. Одному из участников они передали необходимую документацию, предоставили название «Региональный социальный кредит», электронный терминал оплаты и реквизиты счета, - пояснили в районном суде.

Мошенники обещали своим клиентам гарантированное получение кредита в банках, но вместо этого просто получали деньги за якобы «оказанную» услугу, хотя в этой процедуре никакого участия не принимали.

По ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) фигурантам уголовного дела грозит до 10 лет лишения свободы.