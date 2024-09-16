Расследования

В Волгограде облсуд лишил экс-инспектора миграционного отдела майорских погон

Расследования 16.09.2024 16:33
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16.09.2024 16:33


Защите экс-инспектора миграционного отдела в Волгограде не удалось оспорить приговор по уголовному делу об организации незаконной миграции 588 жителей ближнего зарубежья, сообщает V102.RU.

Напомним, ранее Тракторозаводский районный суд признал Станислава Потапова виновным по п.п. «а,в» ч.2 ст.322.1, ч.3 ст.290  УК РФ и приговорил к 5 годам лишения свободы и штрафу в 200 тысячи рублей за взяточничество при осуществлении постановки на миграционный учет 588 граждан Республик Азербайджан, Армения, Киргизия, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан

Тогда мужчина признал свою вину частично и попытался обжаловать приговор. Одновременно приговор районного суда обжаловала и прокуратура. В результате рассмотрения дела Волгоградский областной суд ужесточил наказание. 

- Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, приговор районного суда изменил, на основании ст.48 УК РФ Станислав Потапов также лишен специального звания «майор полиции» за совершение преступления, - уточнили в объединенной пресс-службе судов региона. 

Приговор вступил в законную силу.

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