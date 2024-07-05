В Волгограде экс-инспектор миграционного отдела «приютил» 588 иностранцев





Тракторозаводский районный суд Волгограда огласил приговор бывшему сотруднику органов внутренних дел за организацию незаконной миграции жителей ближнего зарубежья. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу районного суда, волгоградец приговорен к 5 годам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч рублей за взяточничество.

Установлено, что инспектор отдела по вопросам миграции вместе с другими участниками сговора с августа 2022 по март 2023 года организовал незаконное пребывание иностранных граждан на территории Волгоградской области. Сообщники вносил в уведомления о прибытии иностранцев и трудовые договоры недостоверные сведения. В том числе, подделывлась информация о принимающей стороне, а также о работодателях. В качестве последних представляли двух индивидуальных предпринимателей, фактически не осуществлявших предпринимательскую деятельность. В результате преступных действий на территории Волгоградской области незаконно находились 588 человек – граждане Азербайджана, Армении, Киргизии, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Помимо этого, экс-сотрудник миграционного отдела также получил взятку в размере 20 тыс. рублей за незаконную постановку на учет граждан.

Свою вину обвиняемый признал частично. После оглашения приговора волгоградец был взят под стражу в зале суда.

Приговор суда не вступил в законную силу.