Волгоградский облсуд в октябре решит судьбу депутата Распутиной

Назначена дата слушания по жалобе адвоката депутата Волгоградской областной думы Татьяны Распутиной, в отношении которой ведется уголовное преследование по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Согласно картотеке Волгоградского облсуда, заседание пройдет 7 октября в 10.15. Защитник Распутиной Михаил Растрыгин будет пытаться оспорить возбуждение дела в отношении своей доверительницы.

Ранее Светлоярский районный суд не усмотрел нарушений со стороны органов следствия. Жалобу Растрыгина на действия (бездействия) и решения должностных лиц, осуществляющих уголовное производство (ст. 125 УПК РФ), рассматривала судья Татьяна Ковалева. Адвокат отметил, что принятое нижестоящим судом решение не соответствует требованиям законности и обоснованности.

Напомним, Распутина подозревается в нарушении установленного порядка обращения с муниципальным имуществом Светлоярского городского поселения. Речь идет про две исключенных из специализированного жилфонда квартиры, вместо которых городскому поселению предоставили иное жилое помещение, но уже меньшей площади.

Примечательно, что фигурантка уголовного дела на прошедших с 6 по 9 сентября выборах депутатов регионального заксобрания по одномандатным избирательным округам победила в Калачевском округе № 6 с результатом 48,85%. После уголовного скандала Распутина пошла на выборы в порядке самовыдвижения, а не от партии «Единая Россия», как это было ранее.

Коллаж: ИА «Высота 102»