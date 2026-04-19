



В Новоаннинском районе Волгоградской области простятся с заслуженным учителем России Валентиной Локтионовой. Ветеран педагогического труда посвятила всю свою жизнь преподаванию биологии.

Значительная часть профессионального пути учителя связана с Новоаннинской средней школой № 5. Здесь она десятилетиями делилась своей любовью к науке с ребятами, для многих из которых увлечение биологией переросло из школьной дисциплины в профессию. Кроме того, Валентина Григорьевна также запомнится ученикам как добрый и отзывчивый заместитель директора по воспитательной работе.

Отметим, педагог скончалась 18 апреля на 82-м году жизни.

