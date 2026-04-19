ТМК – 25 лет: время лидерства, модернизации и новых горизонтов Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель» Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

 СК: в Хвалынске 20-летний зарезал 16-летнего юношу
В городе Хвалынске Саратовской области следователями СК России возбуждено уголовное дело по факту убийства 16-летнего юноши. Как сообщает ИА «СарИнформ», в совершении убийства подозревается 20-летний местный житель. По...
 Ростовские школьники жестоко избили подростка с инвалидностью
В Ростовской области полиция расследует жестокое избиение 17-летнего юноши с инвалидностью. Как сообщает Привет-Ростов, по предварительным данным, подростка избили на территории школы. По данным издания, инцидент произошел в Милютинском...
В Волгоградской области введут штрафы до 300 тыс. рублей за перекопанные дороги и парки

В Волгоградской области депутаты хотят в 10 раз увеличить размер наказания за производство земельных работ без разрешения, а также существенно ужесточить штрафы за грязь на дорогах и повреждение благоустройства. Соответствующие поправки будут внесены в региональный кодекс административных правонарушений.

Согласно тексту закона, с которым удалось ознакомиться редакции ИА «Высота 102», в КоАП будет внесена новая статья, которая подробно опишет четыре состава правонарушений. Предлагается ввести отдельные штрафы за проведение земляных работ без разрешения и с нарушением сроков, заваливание грунтом элементов благоустройства и складирование материалов вне границ участка работ, необеспечение очистки или мойки колёс при выезде автотранспорта со строительных площадок, невосстановление нарушенных объектов благоустройства после завершения работ.

Наиболее крупные штрафы будут введены за нарушение порядка земельных работ. Рытьё траншеи ресурсоснабжающей организацией для замены трубопровода, рытьё котлованов, выемка грунта без разрешения или при просрочке такового обойдётся юридическим лицам в 150-300 тыс. рублей. Тогда как на текущий момент санкции предусматривают наказание в размере всего до 30 тыс. рублей.

Для должностных лиц новая статья предусматривает наказание в 40-50 тыс. рублей, для физических — 4-5 тыс. рублей.

Загрязнение грунтом и песком тротуаров, газонов и других элементов благоустройства обойдётся юридическим лицам в 100-150 тыс. рублей, должностным лицам в 20-30 тыс. рублей, физическим лицам в 3-4 тыс. рублей.

Отдельно в КоАП пропишут случаи загрязнения строительной техникой волгоградских дорог. Необеспечение очистки или мойки колёс при выезде автотранспорта со строительных площадок и участков земляных работ выйдет владельцу в солидный штраф: до 200 тыс. рублей для юридических лиц, до 50 тыс. рублей для должностных, и до 5 тыс. рублей для физических. При этом в законе предусмотрена возможность автоматической фиксации соответствующих правонарушений с помощью камер. Наказания смогут штамповать без составления протокола. В этом случае юрлицам грозят штрафы до 100 тыс. рублей, а для физических — до 3 тыс. рублей.

Заключительная часть новой статьи предусматривает введение штрафов за не восстановление дорожного покрытия, бордюров, газонов, систем полива, а также малых архитектурных форм, повреждённых после ремонта коммуникаций или же производства другого рода строительных работ. Наказание за это составит 150-300 тыс. рублей для юридических лиц, 30-50 тыс. для должностных лиц, 3-5 тыс. рублей для физических.

В обосновании необходимости ужесточения ответственности парламентарии указывают на устойчивую тенденцию к увеличению соответствующих правонарушений. Только за 2024–2025 годы в регионе выявлен 771 факт нарушений при производстве земляных работ.

Помимо благоустройства, законопроект вносит поправки в части контроля за стихийными рынкам и торговыми развалами. Нововведения предусматривают наделение должностных лиц ветеринарной службы правом составлять протоколы по статье 8.3 – за торговлю, общепит и бытовые услуги вне специально отведённых мест.

Отметим, в настоящее время поправки завершают процедуру согласования. Ранее редакция сообщала о внесении в Волгоградскую областную думу поправок в региональный КоАП, вводящих заградительные штрафы за несоблюдение требований к расстановке электросамокатов.

