Ох уж эта погода? В Волгограде памятник в Радомском сквере лишился отреставрированной отделки

19.04.2026 19:44
0
19.04.2026 19:44


В Ворошиловском районе Волгограда в Радомском сквере памятник героям-защитникам Сталинграда продолжают преследовать несчастья. С горем пополам и со второй попытки отреставрированный монумент весной неожиданно предстал перед волгоградцами в неприглядном виде.

- Каждый день хожу мимо памятника с работы и обратно. По сути, всё, что происходило, разворачивалось на моих глазах. После сдачи краска продержалась несколько недель, после чего вкруговую начала облазить, — рассказал журналистам один из местных жителей.


Судя по всему, осенние дожди, а также снегопады и температурные качели в зимний период ударили в проблемные места реставрации. Как результат, только что обновлённый памятник спустя пару месяцев потерял внешний лоск.

Журналисты ИА «Высота 102» побывали в Радомском сквере и смогли убедиться в не самом лучшем состоянии монумента.


Работы по повторной реставрации сооружения начались уже несколько недель назад, но за это время специалисты успели лишь отшлифовать ранее нанесенный на бетон слой краски. И то с переменным успехом.



В верхней части памятника отвалился элемент отделки, а через слой краски и штукатурки проступает не зачищенная текстура, судя по всему, от старой полуоблупившейся штукатурки – наследия нескольких десятилетий ремонтов силами городских служб.



Наиболее беспощадны капризы природы оказались к бетонному венку в основании монумента. Судя по всему, реставраторы не решились из-за сложной геометрии снять с него старые слои краски. Как результат – новое покрытие не прижилось и по всему периметру стало отваливаться, обнажая ядовито-зелёные фрагменты старых следов колористических экспериментов.

Ситуацию с состоянием отреставрированного сооружения прокомментировали в региональном комитете защиты объектов культурного наследия. По данным экспертов, нарушения носят незначительный характер, однако 9 мая памятник, скорее всего, встретит в не самом приглядном виде.


- От организации, выполнявшей работы на объекте культурного наследия, поступило уведомление о проведении работ по заделке микротрещин в основании постамента. Работы проводятся в упрощённом порядке в срок до 1 июня 2026 года, - подчеркнули в облкультнаследии.

Редакция также запросила информацию о произошедших с памятников защитникам Сталинграда метаморфозах в администрации Волгограда, однако комментарий на момент публикации так и не был получен. Информация от муниципалитета будет опубликована дополнительно в случае поступления.

 

Напомним, в августе 2024 года председатель СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на состояние монумента в Ворошиловском районе Волгограда. В октябре 2024 года следственные органы возбуждали уголовное дело по факту невыполнения властями обязанностей по его содержанию.

Как выяснилось, на реставрацию объекта культурного наследия регионального значения были выделены 3,3 млн рублей. Аукцион выиграло ООО «Новое возрождение». Однако сотрудники компании раскурочили мемориал и бросили в таком состоянии.

 

После нескольких месяцев просрочки контракта власти обнаружили, что коммерсанты выиграли аукцион незаконно, совершив подлог документов, свидетельствующих о наличии реставрационного опыта.

Чтобы памятник полностью не оказался утрачен, городским службам пришлось экстренно осуществлять его консервацию на зимний период.

Заведённое уголовное дело было прекращено по решению прокуратуры. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручал оспорить решение надзорного ведомства, однако об успешности этой попытки в открытых источниках информации нет.

Весной 2025 года власти привлекли к ремонту второго подрядчика - ООО «ЮгПроектРеставрация». Компании удалось собраться с силами и сдать к осени 2025 года мемориал. Однако местные жители обращали внимание на очевидные эстетические недочёты произведённых работ.

Общество 19.04.2026 19:44
