



В Волгограде после крупного ландшафтного пожара лаборатория Роспотребнадзора выехала в Дзержинский район. Специалисты произвели отбор проб воздуха вблизи жилых многоквартирных массивов.

- По результатам лабораторно-инструментального исследования на территории ближайшей селитебной территории в зоне влияния пожара по адресу: г. Волгоград, Набережная 62 Армии, 1б, г. Волгоград, ул. Калинина, 2А, г. Волгоград, ул. Бурейская, 2Б, превышений ПДК не обнаружено, - подчеркнули специалисты.

Отметим, накануне редакция сообщала о напугавшем горожан возгорании. Столб дыма очевидцы заметили 18 апреля около 17:00. По словам свидетелей, округу быстро заволокло чёрным дымом, а на придомовые участки прилетали фрагменты пепла от сгоревшего камыша.