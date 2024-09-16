В Волгограде наркодилер вез в такси 333 граммов героина в бутылке

Расследования 16.09.2024 08:46
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16.09.2024 08:46
Сотрудники полиции в Красноармейском районе задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Как рассказали V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, полицейские остановили такси, следовавшее в сторону Волгограда, на 43 км. автодороги Р-22 «Каспий». В ходе досмотра 28-летнего пассажира у него была обнаружена и изъята пластиковая бутылка с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза показала, что содержимым емкости является наркотическое средство – героин общим весом 355 гр. Наркотик предназначался для дальнейшего сбыта через тайники на территории города Волгограда. Решается вопрос о возбуждении в отношении указанного лица уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228 УК РФ – «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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