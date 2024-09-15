Общество

«Не хочешь помогать - молча отойди в сторону»: волгоградцы развозят гуманитарный груз жителям Курской области

Общество 15.09.2024 19:18
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15.09.2024 19:18


Встречая загруженные вещами машины, жители Курской области не скрывают удивления: «Это все нам?». Им, уехавшим из дома практически с пустыми руками, волгоградские волонтеры передают все необходимое для жизни на новом месте. Подробнее о встрече беженцев и их реакции на помощь - в материале ИА «Высота 102». 

Ксения Попова - мама шестерых детей - уже несколько недель встречает в Волгограде семьи из Курской области. Большинство из них приезжают сюда к родственникам. Наспех собираясь в дорогу, они успевают забрать с собой лишь документы и небольшой запас вещей. Впрочем, даже этот минимум удается вывезти далеко не всем.  

- Наверное, многие из них стесняются просить о помощи? - спрашиваю Ксению. 

- Конечно, стесняются. Тяжелее всего приходится пожилым людям. Не так давно мы встречали семью - две пожилые женщины и мальчик-первоклассник. На их участке было три дома, большое хозяйство. По сельским меркам люди считались весьма зажиточными, - рассказывает волонтер. - Но прилетевший снаряд уничтожил все. Несколько лет назад женщина покупала ребенку однокомнатную квартиру в Курске, так что формально она не лишилась крова. Остановившись в Волгограде у родственников, семья вскоре все же планирует возвращаться на родину. Говорят, что на своей земле, в своей, пускай и маленькой квартире, им будет легче. 

В Волгограде эвакуировавшиеся жители Курской области налаживают свой быт с нуля. Здесь им не хватает постельного белья и подушек, гигиенических принадлежностей и канцтоваров. Казалось бы, простых бытовых мелочей. Однако из этих самых мелочей складывается вполне приличный список. 


- Многие люди откликаются на наши сборы и приносят вещи первой необходимости, - продолжает Ксения. - Чаще всего запрос на помощь поступает во второй половине дня, поэтому я всегда держу в запасе определённый набор нужностей - бытовую химию, постельное белье. Что- то подкупаем позже - я езжу на закупки с волонтёрами организации «Многодетный Волгоград» и с двумя старшими дочерьми, которые уже знают, какой набор нам нужно собрать, и сами выбирают необходимые вещи и продукты. 

К удивленным взглядам волгоградцам, не сумевшим пропустить мимо себя чужие истории, уже не привыкать. «Зачем вам это нужно? Не хватает своих забот?» - подобные вопросы Ксения и другие волонтёры слышали не раз. 

- Мне говорили: «Зачем? На вас едут, а вы и везете». К сожалению, от таких вопросов никуда не деться. Но среди волонтёров есть хорошее правило - либо ты помогаешь, либо проходишь мимо и не мешаешь, - отмечает волгоградка. - Не хотите помогать, отойдите в сторону. Иногда приходится слышать: «Да зачем им помощь? Им квартиры дают, выплаты перечисляют». Но сорваться с родного и обжитого места и начинать все заново - совсем не просто. Поэтому мы стараемся помогать не только какими-то конкретными действиями, но и добрым человеческим словом. 

И все же куда чаще на пути Ксении  встречаются люди, которым не все равно. Те, кто едва ли не в любое время суток готовы сорваться на закупку нужных вещей или рассортировать собранный гуманитарный груз, отвезти продукты в отдалённые районы города или даже разместить у себя вынужденных переселенцев. 


- Когда мы объявили сбор вещей первой необходимости по нашим семейным центрам, люди начали откликаться. Помогали всем, чем могли, - рассказывает Ксения. - Одна из наших многомам сдала семье из Курской области добротный дом с тремя комнатами (они оплачивают только коммунальные платежи), помогла оформить регистрацию, чтобы дети пошли в детский сад и школу. Люди даже слегка теряются, встречая такую поддержку. Но непростые обстоятельства действительно объединяют - участников наших семейных центров и волонтерских организаций, простых волгоградцев. Могу точно сказать, что еще ни одна из озвученных мной просьб не осталась без ответа. 

В отдельном материале корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали, как многодетная мама из Волгограда готовит сухие супы для участников СВО.

Автор Виктория Чумакова

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