«Для них это не просто еда»: мама пятерых детей из Волгограда кормит бойцов СВО сухими супами и кашами





«Понимаете, для них эти супы – не просто еда. Это частичка домашнего тепла, привет из дома», — голос волгоградки Марины Сафроновой дрожит от волнения. Больше года мама пятерых детей готовит продуктовые посылки для участников СВО – делает сухие супы и молочные каши, закрутки и выпечку. Соседи и знакомые нередко удивляются: зачем? Но Марину такие вопросы нисколько не смущают. Не родные по крови, эти ребята с передовой уже давно стали для нее родными по духу. О своём деле, помощи волгоградцев и обещании бойцов женщина рассказала корреспондентам ИА «Высота 102».

Производство сухих супов и других заготовок для бойцов Марина Сафронова развернула на небольшой кухоньке своей квартиры. Пятеро детей и супруг стали ее подмастерьями – старшие заносят в дом мешки с овощами, младшие чистят картошку и лук и закладывают продукты в сушилки.





- Семья уже привыкла, — улыбается Марина. - У нас буквально вся кухня заставлена полуфабрикатами – мы разом выставляем сушиться лук, морковь. Готовый продукт фасуем вместе с дочкой. Мальчишкам это дело не доверяем (смеется — Прим.). Работа кипит. Недавно я подсчитала, что за полгода только на своей кухне приготовила 24 тысячи порций сухих супов. Вторая база заготовок работает в кризисном центре «Покров».





А начиналось все около года назад. Подключившись к сообществу «Всероссийская сушилка», Марина и ее коллеги из православного семейного центра «Лествица» учились готовить сухие каши. Рецепт такого блюда максимально прост – не требующие варки хлопья смешиваются с сухим молоком или детской смесью, солью и сахаром. Пикантности классической каше придают орехи, изюм и другие сухофрукты. Сейчас такие заготовки у Марины разлетаются практически моментально. Сначала же многие бойцы не скрывали удивления: «Каши? Ну, мы же не в детском саду».

- В свой прошлый отпуск я купила первую сушилку и попробовала сделать сухой суп – мы высушиваем овощи, по возможности добавляем в смесь сухое мясо или профессиональный бульон, — рассказывает волгоградка. - Ребятам остается залить все это кипятком и подождать минут 10-15. Тушенки у них предостаточно, но разве можно постоянно питаться только ею? То ли дело поесть чего-то горяченького. Сначала наш ассортимент был невелик – борщ, рисовый суп да гречка с печенью. Но постепенно мы расширяли свое меню, добавляя в него все новые и новые варианты. Сделаем рассольник, харчо, свекольник или чечевичный суп, дадим ребятам на пробу и ждем обратной связи. Наедаются ли одной порцией? Нравится ли набор специй? Чего не хватает? Они, к слову, всегда только благодарят: «Все очень вкусно, давайте побольше». Много там действительно никогда не будет. Недавно нам присылали видео: ребята привязывают к коптеру пакетик с сухим супом (одна порция весит всего 60-80 граммов), бутылку воды, банку тушенки и отправляют такую посылку тем, кто находится на задании или остаётся в окружении и пока не может выйти к своим.









Для приличных объемов Марине Сафроновой и ее коллегам приходится часами не выходить с кухни. Вот вам хитрая продуктовая математика – из мешка сырой моркови у поваров получается всего лишь пятилитровое ведро сухого продукта.

- Чтобы выходить на объемы, на кухне нужно работать по 15-16 часов в сутки, — делится многодетная мама. - Усушка сумасшедшая – почистишь, порежешь целый мешок, а получаешь совсем немного. Поэтому двумя-тремя килограммами огурцов или помидоров мы, конечно же, не обойдемся. Зная это, дачники и фермеры снабжают нас всем, чем только могут. Скажем, муж едет на дачу и возвращается оттуда и с зеленью, и с помидорами, и с перцем – всем этим делятся соседи. А недавно знакомый фермер из Красноармейского района три недели подряд передавал мне по три мешка огурцов – в общей сложности вышло килограммов триста. Пока была в отпуске, все переработала, посушила, сделала заготовки для рассольника и закатала около сотни банок с овощным салатом. Коллеги с работы звонят и спрашивают: «Ну как, Марина, отдыхаешь?».





На помощь Марине и другим заготовщикам провианта приходят многие волгоградцы. Одни везут продукты, другие предлагают помощь по кухне – нарезать, расфасовать, сварить и разлить по бутылкам аджику и хреновину, высушить лимон для чая. Впрочем, встречаются и те, кого работа многодетной мамы искренне удивляет: «Тебе это зачем? Родных вроде на фронте нет».

- Никто из моих близких действительно не участвует в СВО. Но мой брат прошел Чечню. Когда его забирали, мне было всего 10 лет, но я понимала, как тяжело было ребятам – в том числе и с питанием, — рассуждает Марина Сафронова. — Вы знаете, наши супы – это ведь не только про еду. Они сделаны дома, они заряжены нашим теплом. Когда волонтеры из группы помощи «Покров» отвозят их на фронт, ребята не скрывают эмоций. Они понимают, что их ждут. Ждут и поддерживают. Буквально вчера в Волгоград приехал мальчишка, участник СВО. Звонит мне и говорит: «Привет, а ты чего не на работе? В отпуске? Тогда я сейчас к тебе домой заеду. Просто поздороваться». Человек проехал через весь город, чтобы просто увидеться и поблагодарить. Знаете, они часто нам обещают: «Вот закончится все, соберемся вместе и такой праздник устроим». Вернулись бы только живыми... Тогда и устроим праздник!





Автор: Виктория Чумакова



