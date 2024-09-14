Спорт

«Ротор» вошел в ТОП-10 клубов Восточной Европы по посещаемости матчей

Спорт 14.09.2024 13:19
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14.09.2024 13:19


Волгоградский «Ротор», выступающий в Первой лиге, занимает третье место по посещаемости в России в начале сезона 24-25, сообщает V102.RU со ссылкой на сайт Metaratings.ru.
 
По результатам исследования, которое провел данный портал, средняя посещаемость матчей сине-голубых составила 19 995 болельщиков. Волгоградцы в России  уступают по этому показателю только «Зениту» из Санкт-Петербурга (36 133) и Краснодару (20 789). Среди команд Восточной Европы «Ротор» находится на седьмой позиции в общем рейтинге. Лидером здесь является тот же «Зенит», далее за ним идут польские клубы «Легия», «Шленск» и «Лех».
 
Отметим, что два домашних матча «Ротора» в этом сезоне уже пробили отметку в 20 тысяч зрителей и оказались в топ-10 самых посещаемых игр в России («Ротор» – «Балтика», 22 118 болельщиков, «Ротор» – «Чайка», 20 502).  Следующая встреча на «Волгоград Арене» пройдет 20 сентября в рамках 11-го тура Первой лиги. В гости к сине-голубым пожалует новороссийский «Черноморец». Начало поединка в 19-30 ч.
 
Фото: СК «Ротор» vk.com (архив)


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