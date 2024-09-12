Нахимичили: в Волжском в подвале дома после хлопка вспыхнул пожар





В городе Волжском Волгоградской области произошло возгорание подвального помещения в многоквартирном доме. Как сообщает V102.RU со ссылкой на жителей дома, инцидент произошел сегодня, 12 сентября, днем в доме №10 по улице Карбышева во время травли тараканов.





- Сегодня в подвале нашего дома сотрудники управляющей компании должны были травить тараканов. Примерно в час дня прозвучал громкий хлопок после чего из вентиляции и подвала повалил черный дым. В общедомовой чате нам сказали, что сотрудниками при смешении химикатов с пропаном неправильно соотнесли пропорции, после чего сразу последовала такая химическая реакция. Мы сразу вызвали пожарных и скорую, поскольку с первого этажа 10-летний ребенок надышался и ему стало плохо, - рассказала жительница дома Ксения.





В ГУ МЧС России по Волгоградской области пояснили, что в подвале жилого дома произошло возгорание на площади 5 квадратных метров.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 13:16. В подвальном помещении горел инвентарь и вещи б/у. Пожарные расчеты 32-й ПСЧ ликвидировали возгорание в 13:32, - уточнили в региональном главке МЧС.

По информации МЧС, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В пресс-службе администрации города-спутника также прокомментировали инцидент, заявив, что в подвале дома произошло возгорание мусора.

- На ул. 40 лет победы, 10 произошло возгорание мусора в подвале жилого дома. На место приехали пожарные расчеты, которые оперативно устранили возгорание, - сообщили в администрации Волжского.

Фото и видео: читатели V102.RU