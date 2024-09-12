Происшествия

Нахимичили: в Волжском в подвале дома после хлопка вспыхнул пожар

Происшествия 12.09.2024 15:42
0
12.09.2024 15:42


В городе Волжском Волгоградской области произошло возгорание подвального помещения в многоквартирном доме. Как сообщает V102.RU со ссылкой на жителей дома, инцидент произошел сегодня, 12 сентября, днем в доме №10 по улице Карбышева во время травли тараканов. 



- Сегодня в подвале нашего дома сотрудники управляющей компании должны были травить тараканов. Примерно в час дня прозвучал громкий хлопок после чего из вентиляции и подвала повалил черный дым. В общедомовой чате нам сказали, что сотрудниками при смешении химикатов с пропаном неправильно соотнесли пропорции, после чего сразу последовала такая химическая реакция. Мы сразу вызвали пожарных и скорую, поскольку с первого этажа 10-летний ребенок надышался и ему стало плохо, - рассказала жительница дома Ксения. 


В ГУ МЧС России по Волгоградской области пояснили, что в подвале жилого дома произошло возгорание на площади 5 квадратных метров. 

- Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 13:16.  В подвальном помещении горел инвентарь и вещи б/у. Пожарные расчеты 32-й ПСЧ ликвидировали возгорание в 13:32, - уточнили в региональном главке МЧС. 

По информации МЧС, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. 

В пресс-службе администрации города-спутника также прокомментировали инцидент, заявив, что в подвале дома произошло возгорание мусора. 

- На ул. 40 лет победы, 10 произошло возгорание мусора в подвале жилого дома. На место приехали пожарные расчеты, которые оперативно устранили возгорание, - сообщили в администрации Волжского. 

Фото и видео: читатели V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
12.09.2024 16:48
Происшествия 12.09.2024 16:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.09.2024 15:03
Происшествия 12.09.2024 15:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.09.2024 13:02
Происшествия 12.09.2024 13:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.09.2024 11:22
Происшествия 12.09.2024 11:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.09.2024 10:06
Происшествия 12.09.2024 10:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.09.2024 09:18
Происшествия 12.09.2024 09:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.09.2024 08:49
Происшествия 12.09.2024 08:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.09.2024 07:40
Происшествия 12.09.2024 07:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.09.2024 01:04
Происшествия 12.09.2024 01:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.09.2024 20:53
Происшествия 11.09.2024 20:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.09.2024 20:16
Происшествия 11.09.2024 20:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.09.2024 15:51
Происшествия 11.09.2024 15:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.09.2024 10:53
Происшествия 11.09.2024 10:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.09.2024 09:58
Происшествия 11.09.2024 09:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.09.2024 20:34
Происшествия 10.09.2024 20:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:48
Роковая ошибка: в Волжском внедорожник сбил выскочившую на «красный» велосипедисткуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:40
В Волжском умер 90-летний основатель трубного завода им. МакароваСмотреть фотографии
16:35
«Достойное образование – успешная карьера»: ЛУКОЙЛ открыл базовую кафедру в Волжском политехническом техникумеСмотреть фотографии
16:24
В Волгограде новая теплотрасса поможет обеспечить Тракторный район тепломСмотреть фотографииCмотреть видео
15:57
Цены на масло в Волгоградской области ФАС взяла на карандашСмотреть фотографии
15:42
Нахимичили: в Волжском в подвале дома после хлопка вспыхнул пожарСмотреть фотографииCмотреть видео
15:37
В волгоградских магазинах ищут фальшивый творог завода-фантомаСмотреть фотографии
15:03
«Боролись три часа»: степной пожар уничтожил постройки в поселке Центральный-2 в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:26
В волгоградской школе прошел праздник «Здоровая перемена»Смотреть фотографии
13:43
В Волгоградской области мужчина напал на сотрудницу пункта выдачи маркетплейсаСмотреть фотографии
13:31
Под Волгоградом образовалась пробка перед «танцующим» мостом из-за ДТП с фуройСмотреть фотографии
13:23
Из Волгоградской области выдворили в Азию 41 мигрантаСмотреть фотографии
13:02
«Степь рядом никто не тушит»: пожар у поселка Центральный-2 в Волгограде угрожает жилым домамСмотреть фотографииCмотреть видео
12:25
Преподаватели уральских техникумов прошли стажировку на Волжском трубном заводеСмотреть фотографии
12:14
Физподготовка по-волгоградски: школьники тренируют ловкость на сгнившей в центре города лестницеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:46
Волгоградский бизнесмен Малашкин подарил дочке место кровавых разборок «Гелидор»Смотреть фотографии
11:35
В Волгограде суд лишил жительницу дома крыши над головойСмотреть фотографии
11:22
Ты что тут забыл? Школьник ради хайпа избил волгоградца на камеру после просьбы закуритьСмотреть фотографииCмотреть видео
11:09
ФСБ задержала поставщика крупной партии наркотиков в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:03
Под Волгоградом до конца года сдадут путепровод у поселка Водстрой и участок 3-й ПродольнойСмотреть фотографии
10:06
Момент ДТП с перевертышем у речпорта в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:58
В Камышине простятся с погибшим в СВО Антоном ПроскуряковымСмотреть фотографии
09:57
Реконструкция северного въезда в Волгоград завершится до 1 маяСмотреть фотографии
09:32
Волгоградцам пообещали последние теплые выходные перед похолоданиемСмотреть фотографии
09:18
«Исправляем ошибки предшественников»: в Волгограде Андрей Бочаров высказался о развитии посёлка ГЭССмотреть фотографии
09:18
Цены на масло и молоко пошли вверх в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:49
Вновь не дошли руки? В Волгограде ночью сгорела расселённая двухэтажкаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:17
Перед игрой «Динамо-Синары» с «Ладой» в Волгограде накормят болельщиковСмотреть фотографии
08:02
АИ-98 подорожал за неделю на полрубля в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:40
Стали известны подробности ночного пожара в частном секторе ВолгоградаСмотреть фотографии
 