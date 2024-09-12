Истязавший сына многодетный волгоградец заявил об убытии на СВО

Обвиняемый в насилии над собственным пятилетним сыном Эдуард Геворков 11 сентября в Тракторозаводском районном суде Волгограда на заседании по продлению меры пресечения заявил, что подписал контракт и ждет направления в зону проведения спецоперации.

Как стало известно присутствовавшему в заседании журналисту «Высоты 102», Геворков рассказал судье, что заключил годовой контракт еще в середине августа, когда находился в ПФРСИ (помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора, — Прим. ред.). При этом точной даты направления в зону СВО он назвать так и не смог.

Никаких подробностей относительно причин, побудивших его влиться в ряды военнослужащих, подсудимый не привел. В суде установлено, что Геворков военнообязанный, а до задержания работал на стройке. Зато у него имеется солидный криминальный стаж. Неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности, в том числе за грабеж, оскорбление представителя власти, неисполнение обязанностей по воспитанию детей. С 2021 года состоит на спецучете из-за употребления веществ, способных вызвать зависимость.





Все это не мешало ему завести троих детей, в отношении одного из которых его уже лишили родительских прав с обязанностью платить ¼ со всех доходов в счет алиментов. Примечательно, что горе-отец при установлении судом его личности не смог правильно назвать дату рождения собственной дочери. В суде Геворков признался, что скоро его планируют лишить родительских прав и на родного сына, признанного потерпевшим по делу.

Также в заседании выяснилось, что обвиняемый с 2022 года стоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Однако несвоевременная явка к инспектору грозит тем, что в сентябре условный срок может обернуться для Геворкова реальным сроком.

Спутница жизни родителя-садиста не сильно отстала от своего возлюбленного, а где-то даже и превзошла его. Как стало известно корреспондентам информагентства, помимо издевательств над ребенком, мачеха чуть не зарезала ножом одного из приятелей, который зашел к ним в гости и попытался якобы напасть на ее сожителя.

В процессе Анастасия Солнышкина заявила, что признает полностью свою вину, раскаивается и просит ее строго не наказывать, а вместо СИЗО отправить под домашний арест к отцу и тете в Жилгородок, так как она тяжело болеет и нуждается в медпомощи.

Однако прокурор высказал иное мнение:

— Те сведения, которые сообщила Солнышкина, не препятствуют продлению срока содержания под стражей, поскольку гарантийное письмо от собственника квартиры не представлено, отсутствуют любые медсправки относительно динамики состояния здоровья подсудимой. Какие-либо сведения из медсанчасти следственного изолятора по поводу обращений фигурантки дела отсутствуют, из чего можно сделать вывод, что такая помощь не требовалось, — заявил заместитель прокурора Тракторозаводского района Волгограда Денис Крапивин.

Солнышкина с самого начала вводила суд в заблуждение, заявив, что не судима, пока не начали изучать характеризующие материалы. Жительница некогда Красноармейского района Волгограда привлекалась к уголовной ответственности за причинение смерти по неосторожности, неуплату средств на содержание детей. На нее неоднократно составляли административные материалы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.





По словам подсудимой, с Геворковым она сожительствовала с 2020 года на съемной квартире по улице Быкова в Тракторозаводском районе. Женщина иногда подрабатывала на полях у фермеров. Через два года у них появился общий ребенок — девочка. Предыдущий муж умер. От него осталась малолетняя дочь. Теперь оба ребенка находятся под опекой родной сестры Солнышкиной.

Сегодня в суд пришли родной отец и тетя мачехи-садистки. И если женщина наотрез отказалась общаться с прессой, то мужчина оказался чуть более словоохотливым:

— Мне вот одно интересно. Ведь над детьми была опека. Почему они ничего не контролировали, как могли такое допустить? Они с четырьмя детьми жили вместе в одной квартире. Мы до сих пор пребываем в шоке от случившегося. Я не знаю, что могло двигать моей дочерью.

Сейчас мальчик, которому, по сведениям «Высоты 102» пришлось пережить различные издевательства, в том числе удары кулаками по голове и прижигание различных частей тела «бычками» от сигарет, помещен в специализированное соцучреждение. Его жизни ничто не угрожает.

Рассмотрение дела по существу назначено на 23 сентября. Состоится первое заседание по делу.

Напомним, по версии следствия, отец и мачеха избивали малолетнего ребенка на протяжении двух лет. Врачи зафиксировали на теле малыша множественные синяки, ссадины и раны от ожогов.

Фото и видео: ИА «Высота 102»