



Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области совместно с ГУ МВД по региону пресекли деятельность жителя Севастополя, подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

На стационарном посту ДПС на мостовом переходе через Волгу оперативники остановили такси. При личном досмотре пассажира в его рюкзаке обнаружили и изъяли пакет с 10 пластинами наркотического вещества.

По данным следствия, мужчина в Севастополе связался в закрытом мессенджере с неустановленным лицом и предложил услуги по сбыту наркотиков через тайники-«закладки» за вознаграждение в криптовалюте. Получив координаты в Ростове-на-Дону, он забрал из тайника 5 тысяч доз в форме «марок» и доставил их в Волгоград для последующего бесконтактного сбыта.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области