Спорт 11.09.2024 14:11
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11.09.2024 14:11
Сегодня, 11 сентября, в аэропорту Волгограда состоялась торжественная встреча серебряного призера летних Паралимпийких игр 2024 в Париже Натальи Бутковой. Как сообщает V102.RU со ссылкой на информацию Центра адаптивных видов спорта Волгоградской области, спортсменку приехали встречать председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Владимир Попков, личный тренер Ирина Ахмерова, родные, друзья, представители СМИ и сотрудники спортивной школы.
Напомним, волгоградская пловчиха завоевала серебро в Париже 1 сентября. Она дошла до финала среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
В решающем заплыве на 150 метров комплексным плаванием Буткова показала время 2 минуты 54,68 секунды. Победительницей стала представительница Германии Таня Шольц (2.51,31), а Лидия Виейра да Круз из Бразилии финишировала на третьей позиции (2.57,16).
33-летняя Наталия Буткова является уроженкой Волгограда. Спортсменка тренируется в родном городе — в Центре развития адаптивных видов спорта. Волгоградка - член паралимпийской сборной России. Для нашей спортсменки медаль в Париже стала уже третьей в карьере на Паралимпиаде.
Фото ГАУ ДО ВО «СШ АВС» VK.com
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