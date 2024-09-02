Волгоградская пловчиха завоевала серебро на Паралимпиаде в Париже





Волгоградская спортсменка Наталия Буткова накануне, 1 сентября, завоевала серебряную медаль в плавании на летних Паралимпийских играх-2024 в Париже, сообщает V102.RU.

Паралимпиада-2024 завершится 8 сентября. Российская делегация на соревнованиях представлена 88 участниками, выступающими под нейтральным статусом, в пяти видах спорта.

Фото: Паралимпийский комитет России



Россиянка дошла до финала соревнований среди участников с поражением опорно-двигательного аппарата. В решающем заплыве на 150 метров комплексным плаванием Буткова показала время 2 минуты 54,68 секунды. Победительницей стала представительница Германии Таня Шольц (2.51,31), а Лидия Виейра да Круз из Бразилии финишировала на третьей позиции (2.57,16).33-летняя Наталия Буткова является уроженкой Волгограда. Спортсменка тренируется в родном городе — в Центре развития адаптивных видов спорта. Волгоградка - член паралимпийской сборной России. Для нашей спортсменки медаль в Париже стала уже третьей в карьере на Паралимпиаде. Три года назад на аналогичном турнире в японском Токио Буткова выиграла серебро и бронзу. Отметим, что с успешным результатом в столице Франции Наталию поздравил Паралимпийский комитет России в своих аккаунтах в соцсетях. В парижском бассейне Буткова поборется за награды еще в двух индивидуальных заплывах.