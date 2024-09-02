Волгоградская пловчиха завоевала серебро на Паралимпиаде в Париже

Россиянка дошла до финала соревнований среди участников с поражением опорно-двигательного аппарата. В решающем заплыве на 150 метров комплексным плаванием Буткова показала время 2 минуты 54,68 секунды. Победительницей стала представительница Германии Таня Шольц (2.51,31), а Лидия Виейра да Круз из Бразилии финишировала на третьей позиции (2.57,16).
33-летняя Наталия Буткова является уроженкой Волгограда. Спортсменка тренируется в родном городе — в Центре развития адаптивных видов спорта. Волгоградка - член паралимпийской сборной России. Для нашей спортсменки медаль в Париже стала уже третьей в карьере на Паралимпиаде. Три года назад на аналогичном турнире в японском Токио Буткова выиграла серебро и бронзу. Отметим, что с успешным результатом в столице Франции Наталию поздравил Паралимпийский комитет России в своих аккаунтах в соцсетях. В парижском бассейне Буткова поборется за награды еще в двух индивидуальных заплывах.