Спорт

Волгоградская пловчиха завоевала серебро на Паралимпиаде в Париже

Спорт 02.09.2024 07:04
0
02.09.2024 07:04


Волгоградская спортсменка Наталия Буткова накануне, 1 сентября, завоевала серебряную медаль в плавании на летних Паралимпийских играх-2024 в Париже, сообщает V102.RU.
 
Россиянка дошла до финала соревнований среди участников с поражением опорно-двигательного аппарата. В решающем заплыве на 150 метров комплексным плаванием Буткова показала время 2 минуты 54,68 секунды. Победительницей стала представительница Германии Таня Шольц (2.51,31), а Лидия Виейра да Круз из Бразилии финишировала на третьей позиции (2.57,16).
 
33-летняя Наталия Буткова является уроженкой Волгограда. Спортсменка тренируется в родном городе — в Центре развития адаптивных видов спорта. Волгоградка -  член паралимпийской сборной России. Для нашей спортсменки медаль в Париже стала уже третьей в карьере на Паралимпиаде. Три года назад на аналогичном турнире в японском Токио Буткова выиграла серебро и бронзу. Отметим, что с успешным результатом в столице Франции Наталию поздравил Паралимпийский комитет России в своих аккаунтах в соцсетях. В парижском бассейне Буткова поборется за награды еще в двух индивидуальных заплывах.
 
Паралимпиада-2024 завершится 8 сентября. Российская делегация на соревнованиях представлена 88 участниками, выступающими под нейтральным статусом, в пяти видах спорта.
Фото: Паралимпийский комитет России

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
02.09.2024 07:38
Спорт 02.09.2024 07:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.09.2024 18:25
Спорт 01.09.2024 18:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.09.2024 14:30
Спорт 01.09.2024 14:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.08.2024 10:55
Спорт 27.08.2024 10:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.08.2024 07:44
Спорт 27.08.2024 07:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.08.2024 22:16
Спорт 26.08.2024 22:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.08.2024 08:57
Спорт 26.08.2024 08:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.08.2024 18:32
Спорт 25.08.2024 18:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.08.2024 14:51
Спорт 25.08.2024 14:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.08.2024 12:15
Спорт 25.08.2024 12:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.08.2024 18:59
Спорт 24.08.2024 18:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.08.2024 06:50
Спорт 24.08.2024 06:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.08.2024 20:45
Спорт 23.08.2024 20:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.08.2024 16:51
Спорт 22.08.2024 16:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.08.2024 20:33
Спорт 21.08.2024 20:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:30
В Волгограде минивэн снес двух детей на самокате: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:06
Пятеро человек госпитализированы после массового ДТП на трассе «Волгоград — Астрахань»Смотреть фотографииCмотреть видео
10:01
В городе под Волгоградом в День знаний запретили онлайн-трансляцииСмотреть фотографии
09:32
В Волгоградской области сели за парты 25 тысяч первоклашекСмотреть фотографии
09:27
В центре Волгограда перекрыли переезд через линии СТ до 6 сентябряСмотреть фотографии
09:22
Под Волгоградом из-за ДТП встала трасса через Среднюю АхтубуСмотреть фотографии
07:38
«Ротор» на Волгоград Арене сразится 2 сентября с заклятым соперником «Чайкой»Смотреть фотографии
07:14
Брошенные сети с 318 кг рыбы вытащили под ВолгоградомСмотреть фотографии
07:04
Волгоградская пловчиха завоевала серебро на Паралимпиаде в ПарижеСмотреть фотографии
06:18
Волгоград вновь переименуют в Сталинград 3 сентябряСмотреть фотографии
21:20
Волгоградцев предупредили о маскирующихся под сотрудников судов мошенникахСмотреть фотографии
20:14
В Волгограде не выявили неисправностей на зависшем с людьми аттракционеСмотреть фотографии
19:42
После бунта жителей в Волгоградской области срочно «стерли» дорогу из битого кирпичаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:25
«Не дотянули до «академиков»: женский «Ротор» проиграл лидеру Первой лиги из ТамбоваСмотреть фотографии
17:44
Мощная пыльная буря идет на ВолгоградСмотреть фотографии
17:00
В центре Волгограда 217 пар станцевали вальсСмотреть фотографии
16:11
Черный дым от пожара сняли у ЖК «Родниковая долина» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:26
Происки конкурентов? Нашумевшая история с упавшими качелями и ребенком в Волгограде обрела новый поворотСмотреть фотографии
14:30
Волгоградские регбисты потерпели седьмое поражение подрядСмотреть фотографии
13:52
В Волгоградской области впервые пересадили почку 12-летней девочкеСмотреть фотографии
13:00
Новые предметы в школах и отсрочка от призыва: что изменится в законах в сентябреСмотреть фотографии
12:27
«За всеми сложностями - самое простое человеческое счастье»: чему волгоградцев учат в школе приёмных родителейСмотреть фотографии
11:09
Волгоградец упал замертво в продовольственном магазинеСмотреть фотографии
09:55
В Волгоградской области сбили 65-летнюю велосипедисткуСмотреть фотографии
09:37
Три человека пострадали в массовом ДТП у дач в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:07
Вот и пролетело: чем запомнилось волгоградцам лето 2024 года – фоторепортажСмотреть фотографии
08:46
Строителя после удара током в 27 тыс. вольт спасли в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:40
Мигранта, нанесшего 82 удара сожительнице, будут судить за убийство в БыковоСмотреть фотографии
01:03
МЧС: все застрявшие на экстремальном аттракционе в Волгограде спасеныСмотреть фотографииCмотреть видео
00:39
В ЦПКиО назвали причину остановки аттракциона с людьмиСмотреть фотографии
 