Определился соперник «Ротора» в Кубке России





Волгоградский «Ротор» на выезде сыграет с ульяновской «Волгой» в четвертом раунде Пути регионов Кубка России. Матч состоится 24-26 сентября, сообщает V102.RU.

Жеребьевка очередной стадии турнира состоялась накануне, 8 сентября, в Москве. На данном этапе в борьбу за трофей включаются все 18 клубов Первой лиги. Отметим, что «Волга» в этом сезоне выступает в группе «Серебро» Второго дивизиона. После восьми туров ульяновцы с 13-ю очками идут на четвертом месте в таблице чемпионата. Этим летом команду возглавил известный волгоградский специалист Михаил Белов, который хорошо знаком с Бояринцевым. Белов трудился вместе с Денисом Константиновичем ранее в тренерском штабе молодежного состава столичного «Торпедо», новотроицкой «Носты», «КАМАЗа» из Набережных Челнов, московской «Родины» и «Новосибирска».

Напомним, что в межсезонье «Ротор» обыграл «Волгу» со счетом 2:0 в товарищеском матче на сборах в Подмосковье.

Фото: СК «Ротор» vk.com (архив)