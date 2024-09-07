



В ночь с 6 на 7 сентября в Тракторозаводском районе Волгограда произошло ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», на ул. Николая Отрады столкнулись два легковых автомобиля. Последствия аварии засняли на видео очевидцы.





Судя по опубликованным кадрам, обе машины получили повреждения. Кузов одного из автомобилей оказался серьёзно искорёжен. Вызволять заблокированных в авто людей пришлось приехавшим на место ДТП спасателям. Также свидетели сообщают о работе на месте столкновения кареты скорой медицинской помощи.

Отметим, обстоятельства произошедшего сейчас выясняют правоохранительные органы.

Фото и видео: Жесть Волгоград / t.me