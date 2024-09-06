Некогда бывший сотрудник правоохранительных органов из Волгограда Василий Новиков арестован в Республике Крым за шумные ночные посиделки под украинские песни, оскорбляющие президента России Владимира Путина.







— Я, Новиков Василий Федорович, находясь по адресу Сакский район село Поповка, совместно со своими знакомыми допустил прослушивание песен украинских радикалов, а также песен направленных на оскорбление президента Владимира Владимировича Путина. После проведенной профилактической беседы сотрудниками Центра «Э» свою вину осознал и раскаиваюсь. Умысла на оскорбление российского народ, а также президента РФ я не имел, так как являюсь патриотом своей страны. Произошедшее считаю ужасным стечением обстоятельств, — рассказал на видео бывший силовик.

Авторы Telegram-канала «Крымский СМЕРШ» уточнили, что о происшествии стало известно 18 августа 2024 года. Инцидент произошел в село Поповка по улице Рыбалко, 125 на территории частной гостиницы, где сотрудниками МВД были установлены и задержаны граждане Новиков В. Ф., Бойко В. С. и Горяев Д. А.

— При задержании указанные лица оказали неповиновение сотрудникам полиции. Новиков Василий Федорович при этом являлся хозяином гостиницы, — цитирует V102.RU сообщение Telegram-канала «Крымский СМЕРШ». — Троица из Поповки арестована судом на 10 суток. В настоящее время изучаются материалы для привлечения к ответственности за дискредитацию армии и оскорбления Президента России.

В картотеке Сакского районного суда Республики Крым указано, что в отношении Новикова Василия Федоровича 19 августа 2024 года вынесено постановление о назначении административного наказания по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

К слову Новикову грозил административный штраф от двух до четырех тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов.

Напомним, студент-террорист из Волгограда признался в симпатиях к Украине.

Видео: «Крымский СМЕРШ» / t.me