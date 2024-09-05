Секрет спокойной предвыборной кампании в Волгоградской области раскрыл федеральный эксперт

Уже завтра, 6 сентября, в Волгоградской области стартует голосование по выборам губернатора, 38 депутатов областной думы, а также в 474 органах местного самоуправления на территории 29 муниципальных районов и трех городских округов. Голосование продлится три дня – до 8 сентября, передает V102.RU.

Напомним, на пост губернатора Волгоградской области претендуют пять кандидатов: Андрей Бочаров, Алексей Васютенко, Олег Дмитриев, Евгений Кареликов, Алексей Кононенко. Федеральные эксперты, а также лидеры парламентских партий в областной думе оценили ход агитационной кампании, которая завершилась в регионе.

- Губернаторская предвыборная кампания в Волгоградской области прошла спокойно, без скандалов, без нарушений законов. Кандидаты не заявляли об ущемлении их прав, - заявил Илья Гращенков, президент Центра развития региональной политики. - Это уже третья кампания, когда область возглавляет Андрей Бочаров, и все эти три кампании похожи тем, что в них не было политических скандалов, которыми выборы волгоградского губернатора отличались в «добочаровский период». Вообще, для губернаторов, идущих не на первые сроки, характерной чертой стало уважение своих политических оппонентов. Бочаров никогда не позволял себе неэтичных выпадов в отношении других кандидатов. Даже в начале своего губернаторства, когда его голословно критиковали и оскорбляли некоторые представители несистемной оппозиции, он позиционировал себя как солидный политик, губернатор одного из стратегических регионов, которому не к лицу попусту сотрясать воздух. Восприняв такое уважительное и серьёзное отношение к политической борьбе, соперники Бочарова тоже стараются вести себя соответственно, чтобы не выглядеть политическими клоунами.

- Ещё один секрет спокойной предвыборной кампании: задолго до дня голосования был создан общественный штаб по наблюдению за выборами, куда могли войти все желающие. Работе общественников в штабе помогал региональный избирком. Представители кандидатов здесь могли найти консультативную помощь и решать в рабочем порядке текущие вопросы, или урегулировать свои разногласия. У представителей оппозиции были все возможности презентовать свою политическую платформу. Помимо собственных ресурсов в период агитации ими было использовано бесплатное эфирное время на четырех телеканалах и бесплатная площадь в двух газетах. К тому же, выборы главы региона совмещены с выборами в Заксобрание, а значит, партии могли использовать это пространство для набора очков, - продолжил руководитель Центра развития региональной политики.

Также федеральный эксперт подчеркнул, что обе кампании по выборам депутатов облдумы и в органы местного самоуправления в регионе прошли без скандалов. Как подчеркнул Илья Гращенков, «были случаи недовольства оппонентами друг другом, но всё осталось в рамках закона и решалось в соответствии с правовыми механизмами».

Если по выборам губернатора довольно легко спрогнозировать результаты, продолжает спикер, то парламентские итоги пока под вопросом. В частности, предположил эксперт, в регпарламенте окажутся 4 или 5 фракций. При этом от итогов выборов в облдуму будет зависеть и стратегия партий на выборах в Госдуму в 2026 году.





Свое мнение о завершившейся агитационной кампании высказали и руководители партийных фракций в регпарламенте.

- Впереди у нас очень важные три дня, итоги которых определят дальнейший путь развития Волгоградской области. Мы все свидетели того, как менялся наш регион. Появились новые промышленные площадки, на уже действующие производства пришли современные технологии. Строятся и обновляются школы, детские сады, медицинские и культурные учреждения, возводятся современные транспортные развязки. Заметно преобразились города и села Волгоградской области – парки, скверы, дворы. Но останавливаться на достигнутом нельзя. Необходимо продолжать работать в том же темпе, и это уже задача для тех, кому жители доверят управление регионом на ближайшие пять лет, кто готов и способен взять на себя эту ответственность, - заявил Михаил Струк, руководитель фракции «ЕР» в облдуме.





Тамара Головачева, руководитель фракции КПРФ Волгоградской областной думы, считает, что предвыборный этап избирательной кампании прошел «корректно, информационно насыщенно, организованно, с соблюдением федерального законодательства и программных установок».

- Время чрезвычайно ответственное и требует ответственного отношения каждого участника избирательного процесса. Ведь от нашей активности и сознательности во многом зависит развитие нашего края на ближайшие пять лет и более отдаленную перспективу. Теперь главное слово за вами, волгоградские избиратели. Уверена, что жители области не останутся в стороне. Это особенно важно сегодня, когда от всех нас требуются сплоченность, единство и серьезная совместная работа, - заметила она.





Дмитрий Калашников, руководитель фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Волгоградской областной думы, солидарен со своей коллегой по регпарламенту.

- В переломный для страны период нам предстоит сделать очень важный и ответственный выбор, от которого во многом зависит, как будет жить Волгоградская область следующие пять лет. Голосованием 6, 7 и 8 сентября жители региона определят будущего губернатора, новый состав областной думы и руководителей ряда муниципальных образований. Отмечу, что эта предвыборная кампания в целом прошла корректно, без серьезных нарушений. Всем кандидатам была предоставлена возможность в рамках закона, используя различные формы и инструменты, рассказать избирателям о себе и своей программе, ответить на волнующие их вопросы. И теперь настало время прийти на избирательные участки и принять достойное гражданина решение. Наблюдатели и избиркомы проследят за тем, чтобы каждый голос был учтен, а результаты выборов объективно показали, кто из волгоградских политиков действительно заслуживает общественной поддержки и способен эффективно работать на благо региона, - заверил спикер.





Евгений Кареликов, руководитель фракции «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Волгоградской областной думы подчеркнул важность каждого голоса на предстоящих выборах.

- Прошедшие годы закалили нас, укрепили нашу уверенность в том, что сообща мы сможем решить любые проблемы. Думаю, не ошибусь, если скажу, что всем нам нужна стабильность, а ее можно достичь только упорным трудом, командной работой. Завершившаяся накануне избирательная кампания прошла, я считаю, на достойном уровне, показав высокую степень сплоченности гражданского общества, - прокомментировал он.





Алексей Логинов, руководитель фракции ЛДПР Волгоградской областной думы, подчеркнул важность предстоящих трех дней голосования.

- В такие ответственные моменты укрепляется связь общества и государства, принимаются взвешенные и обдуманные решения, направленные на улучшение жизни людей. Я уверен, что победа достанется тем лидерам, кому действительно доверяют граждане, кто будет работать в интересах избирателей и принесет пользу Волгоградской области, - заключил депутат.