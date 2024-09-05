В Волгограде сверхпрочный асфальт уложили на ул. Академика Королева





Рабочие заканчивают комплексное восстановление 400-метрового участка проезжей части на улице Академика Королева в Советском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU, общая площадь нового сверхпрочного двуслойного полотна составит более 3000 кв.м.

На новом участке проезжей части от Университетского проспекта до улицы Электролесовской уже уложен слой современного щебеночно-мастичного асфальтобетона, устойчивого к транспортным нагрузкам и климату.

На завершающем этапе специалистами будут установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка. По условиям контракта гарантийный срок составит 4 года.

Аналогичные работы в рамках нацпроекта в Советском районе в текущем году запланированы также на улицах: Джамбула Джабаева, Тормосиновской, Алексеевской и Тулака.

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»

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