Транспорт

В Волгограде сверхпрочный асфальт уложили на ул. Академика Королева

Транспорт 05.09.2024 14:48
0
05.09.2024 14:48


Рабочие заканчивают комплексное восстановление 400-метрового участка проезжей части на улице Академика Королева в Советском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU, общая площадь нового сверхпрочного двуслойного полотна составит более 3000 кв.м. 

На новом участке проезжей части от Университетского проспекта до улицы Электролесовской уже уложен слой современного щебеночно-мастичного асфальтобетона, устойчивого к транспортным нагрузкам и климату. 

На завершающем этапе специалистами будут установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка. По условиям контракта гарантийный срок составит 4 года. 

Аналогичные работы в рамках нацпроекта в Советском районе в текущем году запланированы также на улицах: Джамбула Джабаева, Тормосиновской, Алексеевской и Тулака.

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»

Сриншот Яндекс.Карты

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
05.09.2024 07:53
Транспорт 05.09.2024 07:53
Комментарии

0
Далее
Транспорт
03.09.2024 19:45
Транспорт 03.09.2024 19:45
Комментарии

0
Далее
Транспорт
03.09.2024 07:53
Транспорт 03.09.2024 07:53
Комментарии

0
Далее
Транспорт
02.09.2024 20:58
Транспорт 02.09.2024 20:58
Комментарии

0
Далее
Транспорт
02.09.2024 18:25
Транспорт 02.09.2024 18:25
Комментарии

0
Далее
Транспорт
02.09.2024 11:41
Транспорт 02.09.2024 11:41
Комментарии

0
Далее
Транспорт
02.09.2024 09:27
Транспорт 02.09.2024 09:27
Комментарии

0
Далее
Транспорт
29.08.2024 07:33
Транспорт 29.08.2024 07:33
Комментарии

0
Далее
Транспорт
29.08.2024 06:03
Транспорт 29.08.2024 06:03
Комментарии

0
Далее
Транспорт
28.08.2024 12:13
Транспорт 28.08.2024 12:13
Комментарии

0
Далее
Транспорт
28.08.2024 10:09
Транспорт 28.08.2024 10:09
Комментарии

0
Далее
Транспорт
27.08.2024 18:38
Транспорт 27.08.2024 18:38
Комментарии

0
Далее
Транспорт
26.08.2024 16:27
Транспорт 26.08.2024 16:27
Комментарии

0
Далее
Транспорт
25.08.2024 09:35
Транспорт 25.08.2024 09:35
Комментарии

0
Далее
Транспорт
24.08.2024 21:23
Транспорт 24.08.2024 21:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:14
Под Курском погиб еще один боец СВО из Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:02
Секрет спокойной предвыборной кампании в Волгоградской области раскрыл федеральный экспертСмотреть фотографии
16:46
В Волжском с крыши девятиэтажки упала девочка-подростокСмотреть фотографии
16:34
Регион, Минпромторг и ЕвроХим подписали допсоглашение к СПИКСмотреть фотографии
16:30
Андрей Бочаров наградил участников операции по спасению пассажиров поезда Казань-АдлерСмотреть фотографии
16:03
Под Волгоградом возродят завод по разведению сазанов и толстолобиковСмотреть фотографии
15:18
Волгоградка получила от знакомой удар ножом в шеюСмотреть фотографии
15:06
Объем инвестиций в Волгоградской области вырос на 14,6%Смотреть фотографии
15:02
Опубликовано видео попытки поджога кирхи в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:00
«Красный Октябрь» совершенствует технологию производства особовысококачественных сталейСмотреть фотографии
14:48
В Волгограде сверхпрочный асфальт уложили на ул. Академика КоролеваСмотреть фотографии
14:47
Под Волгоградом родным погибших троих героев СВО передали наградыСмотреть фотографии
14:05
Волгоградцы могут передавать показания счётчиков при оплате коммунальных услугСмотреть фотографии
13:21
Следы «дорожной разметки» увидели волгоградцы в небеСмотреть фотографии
13:04
СК возбудил дело на дравшихся с полицией волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
12:49
Центр «Фобос» предупредил о возвращении аномальной жары на юг РоссииСмотреть фотографии
12:40
Под Волгоградом обезвредят авиабомбу, жителей просят не паниковатьСмотреть фотографии
12:15
Тревожные сирены включили на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:41
В Твери Росгвардия жестко задержала обманувшего жителя Волжского мошенникаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:56
Росприроднадзор затребовал 29 миллионов за загрязнение ВолгиСмотреть фотографии
10:51
Ночью неизвестный пытался поджечь кирху в «Старой Сарепте»Смотреть фотографии
10:22
В Волжском задержали двоих друзей за опасную езду на капотеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:31
В аэропорту Волгограда усилен досмотр на международных рейсахСмотреть фотографии
09:28
Адвокат волгоградского генерала Попова просит допросить НГШ ВС РФ ГерасимоваСмотреть фотографии
09:08
Волгоградец получил сразу два штрафа за врезку в электросетьСмотреть фотографии
08:32
В Волгоградской области подорожали хлеб и макароныСмотреть фотографии
07:53
В Волгограде достраивают новую дорогу по программе «Стимул»Смотреть фотографии
07:28
Бензин в Волгоградской области «скромно» подорожалСмотреть фотографии
06:50
Жителя Калмыкии наказали рублем за токсичные кучки у строящегося ЖК в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:47
Очевидцы сообщают о бушующем пожаре у птицефабрики в МихайловкеСмотреть фотографииCмотреть видео
 