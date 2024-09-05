Происшествия

Ночью неизвестный пытался поджечь кирху в «Старой Сарепте»

Происшествия 05.09.2024 10:51
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05.09.2024 10:51


В Красноармейском районе Волгограда сегодня ночью неизвестный поджег вход в кирху, являющуюся частью музея-заповедника «Старая Сарепта», по улице Изобильной, 10. 

— Все произошло около пяти утра. Огонь затронул бетонное крыльцо католического прихода. Слегка оплавилась входная дверь. Возгорание потушили сотрудники музея. Никто не пострадал, — рассказал источник V102.RU. 


В пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области в ответ на запрос журналистов информагентства уточнили, что вызовов по адресу не фиксировалось. 

В приемной директора музея-заповедника корреспондентам пояснили, что руководитель Юлия Столбина находится на совещание и лишь она уполномочена давать какие-либо комментарии. Подробности ночного инцидента уточняются в правоохранительных органах. 

Фото: Оксана Абрамова 

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