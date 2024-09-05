Ночью неизвестный пытался поджечь кирху в «Старой Сарепте»

В Красноармейском районе Волгограда сегодня ночью неизвестный поджег вход в кирху, являющуюся частью музея-заповедника «Старая Сарепта», по улице Изобильной, 10.

— Все произошло около пяти утра. Огонь затронул бетонное крыльцо католического прихода. Слегка оплавилась входная дверь. Возгорание потушили сотрудники музея. Никто не пострадал, — рассказал источник V102.RU.





В пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области в ответ на запрос журналистов информагентства уточнили, что вызовов по адресу не фиксировалось.

В приемной директора музея-заповедника корреспондентам пояснили, что руководитель Юлия Столбина находится на совещание и лишь она уполномочена давать какие-либо комментарии. Подробности ночного инцидента уточняются в правоохранительных органах.

Фото: Оксана Абрамова