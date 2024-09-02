Юный волжанин на почте получил партию сильнодействующих наркотиков





Волжский городской суд Волгоградской области огласил приговор 18-летнему местному жителю, который по указке своего куратора пытался сбыть партию наркотиков. Как сообщает V102.RU, у молодого человека при обыске обнаружили и изъяли 16 блистеров препарата с содержанием сильнодействующего вещества прегабалин.

Установлено, что в мае 2024 года волжанин связался с куратором, который попросил забрать с отделения почты посылку с веществом для дальнейшего распространения. Однако использовать товар юноше не удалось совершить преступный умысел до конца – его задержали с поличным.

– Суд приговорил молодого человека к наказанию в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, – пояснили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. – Уголовное дело в отношении сообщника обвиняемого выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.

Свою вину подсудимый полностью признал. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.