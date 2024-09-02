В Волгограде минивэн снес двух детей на самокате: видео





В Дзержинском районе Волгограда минивэн Mitsubishi Delica сбил двух подростков на самокате. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, дорожно-транспортное происшествие произошло накануне днем напротив дома №115 по проспекту Жукова. Момент столкновения зафиксировала камера дорожного видеонаблюдения.





По предварительной информации, водитель иномарки совершил наезд на двух подростков, которые не спешившись пересекали проезжую часть по пешеходному переходу на электросамокате.

В результате ДТП 8-летняя пассажирка самоката доставлена в больницу.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области