Строителя после удара током в 27 тыс. вольт спасли в Волгограде

Волгоградские врачи спасли 40-летнего строителя, который получил удар током в 27 тысяч вольт. Как сообщили V102.RU в облздраве, за жизнь мужчины боролись врачи ожогового отделения 25-й больницы.

Несчастный случай произошел в начале июля этого года на стройке путепровода в районе Горнополянского разъезда в Городищенском районе Волгоградской области. Рабочий из Саратовской области получил сильнейшую травму при выгрузке металлических конструкций.

- Грузовики приехали и нужно было снять лестничные марши, подать троса. Я взял трос, а он был под электричеством. Меня резко ударило током и отбросило на землю, - вспоминает Ильяс.

Мужчину экстренно доставили в реанимационное отделение ГУЗ «Клиническая больница №7», а потом в ожоговый центр на базе ГУЗ «ГКБСМП 25». По словам ожогового хирурга Игоря Гуринова, пациент поступил в крайне тяжелым состоянии с электротравмой в виде так называемой «мертвой петли» после удара током примерно в 27 тысяч воль.

- Дуга прошла из головы через внутренние органы и вышла в нижних конечностях. Такие травмы не совместимы с жизнью, - рассказал лечащий врач.

Пациент благодарит медперсонал больницы и с оптимизмом смотрит в будущее.

- Когда все осознал было страшно, но очень помогла забота врачей и медсестер. Огромное им спасибо! Быстро все сделали, оперативно, молодцы. Отдельную благодарность реанимации 7 больницы, вытащили с того света, - говорит мужчина.

Фото: комитета здравоохранения Волгоградской области