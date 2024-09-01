Расследования

Мигранта, нанесшего 82 удара сожительнице, будут судить за убийство в Быково

Расследования 01.09.2024 07:40
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01.09.2024 07:40


Перед судом в Волгоградской области предстанет трудовой мигрант из Армении, который избил до смерти свою сожительницу. Как сообщили V102.RU в Быковском районном суде, иностранец обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Преступление было совершено в ночь с 12 на 13 июля текущего года. По версии следствия, почти два часа мужчина жестоко избивал свою сожительницу металлическим табуретом и стойкой от вентилятора, а также руками и ногами.

В общей сложности он нанес женщине 82 удара в область головы, туловища и конечностей, от которых она скончалась на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что причиной агрессии стал конфликт между сожителями. При этом мужчина был пьян. После совершенного преступления он сам вызвал правоохранителей.

В СУ СКР по Волгоградской области тогда сообщали, что мужчина решил обвести силовиков вокруг пальца, сообщив им выдуманную историю о том, что он и его сожительница пострадали от незнакомцев, которые ворвались к ним в дом. Якобы его ударили по голове, а гражданскую жену убили. Однако правоохранители ему не поверили. Улики, обнаруженные на месте происшествия, указывали на то, что преступление совершил именно он. В итоге мигрант во всем сознался.

На момент задержания у него были разрешительные документы, подтверждающие его право находиться на территории России.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

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