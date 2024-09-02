В поселке под Волгоградом отремонтируют путепровод за полмиллиарда





В Новониколаевском районе Волгоградской области региональные власти готовятся приступить к капитальному ремонту путепровода. Как сообщает ИА «Высота 102», в течение ближайших двух лет в порядок должен быть приведён мост через ж/д пути в районном центре.

На сегодняшний день облкомдортранс приступил к поиску подрядной организации. Победителю открытого конкурса предстоит обновить как само сооружение протяжённостью 319 метров, так и участки подъездной дороги общей протяжённостью 592 метра.

В рамках ремонта моста строители поэтапно демонтируют асфальт и укрепят железобетонное основание дороги, пролётные строения, а также опоры сооружения. Кроме того, восстановлены будут лотки водоотведения.

Отдельно специалистам придётся осуществить вынос коммуникаций: линий связи и силовых кабелей.

На финальном этапе должен быть уложен новый асфальт, а также нанесена разметка, установлены дорожные знаки и смонтировано уличное освещение.

Отметим, путепровод в посёлке Новониколаевский — важный объект транспортной инфраструктуры, который является частью межмуниципальной автодороги 18К-7 «Новониколаевский — Урюпинск — Нехаевская — Краснополье — Манино (Воронежская область)». На его ремонт из областного бюджета выделено 544 млн рублей. Исполнитель контракта будет определён в середине сентября. Объект должен быть сдан в эксплуатацию до 1 октября 2026 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»