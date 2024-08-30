В Котово иномарка снесла опору ЛЭП из-за больного водителя

В Котово Волгоградской области сегодня, 30 августа, водитель за рулем Volkswagen снес опору линий электропередачи. Как сообщает V102.RU со ссылкой на общественника Александра Касьянова, автомобилисту резко стало плохо за рулем.

По словам общественника, он оказался на месте происшествия спустя 10 минут после аварии.

— Как мне удалось выяснить, во время движения у автомобилиста случился приступ, он потерял управление и въехал в опору, повредив ее. На место уже была скорая. Врачи оказывали пострадавшему первую помощь. Вроде живой, — рассказал Касьянов.





В ГУ МВД России по Волгоградской области в ответ на запрос информагентства пояснили, что ДТП на улице Некрицухина произошло в 12.15. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, под Волгоградом скончалась водитель опрокинувшейся легковушки.

Фото: Александр Касьянов