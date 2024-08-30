Происшествия

Влетела в чащу: под Волгоградом скончалась водитель опрокинувшейся легковушки

Происшествия 30.08.2024 09:39
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30.08.2024 09:39


29 августа в Котовском районе Волгоградской области произошло ДТП с летальным исходом. Как сообщает ИА «Высота 102», на межмуниципальной трассе 18А-1 «Калининск – Жирновск – Котово – Камышин» легковушка улетела в кювет.



- В 21:30 на 126 км автодороги «Калининск – Жирновск – Котово – Камышин» водитель, управляя автомобилем LADA Granta, не справилась с управлением и совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, машина вылетела прямиком в чащу и получила множественные повреждения.

Отметим, прибывшие медики не смогли спасти водителя. Пострадавшая  скончалась на месте от полученных травм.

Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области

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