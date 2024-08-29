В Волжском осудили мужчину, который порезал девушку за отказ от близости





Волжский городской суд Волгоградской области огласил приговор 28-летнему местному жителю, который сначала изувечил свою подругу ножом, а потом украл у нее телефон и деньги с банковского счета, сообщает V102.RU. За содеянное ему назначено 8 лет в колонии строгого режима.

Установлено, что 2 декабря прошлого года обвиняемый встретился с 31-летней знакомой, с которой ранее поддерживал близкие отношения, и направился к ней в квартиру на улице Волжской Военной Флотилии. Там мужчина предложил возобновить общение, но в ответ получил отказ.

- В порыве гнева фигурант уголовного дела схватил женщину за шею и начал душить. После того, как потерпевшая потеряла сознание, мужчина переместил ее на диван и ударил ножом в шею. Посчитав, что жертва мертва, злоумышленник похитил ее сотовый телефон и скрылся с места преступления, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Позже мужчина также подобрал пароль от мобильного телефона девушки и через приложения банка похитил с ее счета 80 тысяч рублей. Пострадавшую обнаружил в квартире ее друг, который вызвал врачей. Благодаря своевременно оказанной помощи, она выжила.

Вину в содеянном фигурант уголовного дела признал частично. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.