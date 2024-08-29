Проект строительства и реконструкцию участка автомобильной дороги А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной, который называют обходом Нового Рогачика, получил положительное заключение Главгосэкспертизы России, сообщает V102.RU.

По информации ФАУ «Главгосэкспертиза России», речь идет об отрезке федеральной автодороги Р-260 на км 24+500 – км 41+860 в Городищенском районе Волгоградской области. Работы пройдут в три этапа. Первые два включают переустройство газопровода диаметром 500 мм и длиной 569,4 метра и реконструкцию воздушной линии электропередачи ВЛ-220 кВ Гумрак – Красноармейская и ВЛ-500 кВ Волга – Южная. Дорожно-строительные работы пройдут на третьем этапе.

- На участке работ планируется устройство двух развязок в разных уровнях, пешеходного перехода, путепровода через сельскохозяйственный проезд и других искусственных сооружений. Кроме того, планируется устройство моста через реку Червленая, - сообщили в Главгосэкспертизе.

После реконструкции участок трассы с 24-го по 41-й километр будет соответствовать требованиям категории IБ c расчетной скоростью 120 км/ч.

Генеральным проектировщиком выступало ООО «Гео-Проект» из Санкт-Петербурга. Эта компания в ноябре 2022 года заключило контракт стоимостью почти 87,3 миллиона рублей с ФКУ Упрдор Москва-Волгоград на разработку проектной документации новой четырехполосной трассы в протяженностью 17 км.

В августе 2022 года было объявлено, что проект возведения обхода Нового Рогачика включен в пятилетний план развития дорожно-транспортной системы Волгоградской области. Ранее сообщалось, что проезд по этому населенному пункту осложняет железнодорожный переезд. Постоянные пробки вызывают недовольство у водителей, учитывая повышенный трафик летом в данном направлении.

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»