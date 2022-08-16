Общество

Обход Нового Рогачика под Волгоградом спроектируют в сентябре

Общество 16.08.2022 13:06
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16.08.2022 13:06


Обход поселка Новый Рогачик в Городищенском районе Волгоградской области включен в пятилетний план развития дорожной сети. Как сообщает ИА «Высота 102», в сентябре 2022 года специалисты приступят к проектной работе по объекту. 

Сегодня в ходе рабочего визита руководитель Росавтодора Роман Новиков и начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин высоко оценили ход работ на объектах дорожного строительства в Волгоградском регионе. С борта вертолета губернатор Андрей Бочаров и руководители госкомпаний осмотрели крупные дорожные стройки.   


В ходе выездного совещания рассмотрены вопросы запуска движения по участкам обхода Волгограда, возведение обхода Нового Рогачика, а также другие проекты, которые войдут в пятилетний план развития дорожно-транспортной системы региона.


— Все, что мы год назад обсуждали с губернатором Андреем Бочаровым, исполняется четко, а некоторые работы даже с опережением. Поэтому реакция федерального центра не заставила себя ждать: мощно дофинансировали федеральные стройки — дополнительно выделено более 7 миллиардов рублей, и также дополнительно поддержали региональные дорожные объекты в объеме 2,2 миллиарда рублей. Поэтому движемся вперед — видим, что есть заделы на будущее, — высоко оценил текущие работы и перспективы Роман Новиков, подчеркнув, что дальнейшее развитие дорожной сети региона будет закреплено в пятилетнем плане. —  Обход Нового Рогачика также включили в пятилетний план. В сентябре 2022 года уже будем выходить на проектирование, а далее — на строительство.

В ответно слове глава региона поблагодарил федеральных чиновников за предоставленное финансирование столь масштабных проектов. 

— Хочу поблагодарить Романа Новикова, а в его лице Росавтодор, Минтранс и Правительство Российской Федерации — все проекты подтверждены финансированием и реализуются в графике. И планы, которые мы начали обсуждать здесь год назад, уже получили подтверждение в рамках строительства, — Андрей Бочаров также отметил, что совместная работа над новыми серьезными проектами продолжается. — Уверен, что предложения будут поддержаны. Мы понимаем, какие задачи стоят перед дорожной отраслью — все они будут выполнены в полном объеме.


Роман Новиков отметил, что каждый из этапов возведения обхода Волгограда будут сдавать в эксплуатацию самостоятельно. Такой шаг позволит постепенно выводить транзитный транспорт за границы мегаполиса.

Сейчас в ходе реализации первого этапа идет строительство моста с эстакадной частью через Волго-Донской канал. До конца года в планах у подрядчика  надвижка пролета над руслом канала. Согласно проекту, второй этап строящегося обхода соединит московское направление Р-22 «Каспий» с другой федеральной трассой А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский и с региональной дорогой Качалино – Степной – аэропорт «Гумрак». 

Волгоград в свое время оставался единственным городом-миллионником в России, не имевшем объездной дороги. Необходимость строительства обхода глава региона Андрей Бочаров защитил на самом высоком уровне. В свою очередь Президент РФ Владимир Путин в 2017 году поручил включить масштабный дорожный объект в федеральную госпрограмму нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 

Фото: администрация Волгоградской области 

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