«Каустик» стартовал в Суперлиге с обидного поражения от «Виктора»

Спорт 27.08.2024 10:55
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27.08.2024 10:55
«Каустик» уступил всего два мяча в поединке с «Виктором» в Ставрополе. Как сообщили V102.RU в пресс-службе волгоградского клуба гандбольного клуба, матч-открытие сезона состоялся накануне, 26 августа.
В первом тайме, видимо, переволновались хозяева площадки, гандболисты «Виктора». «Каустик» не просто вел игру, но и по большой части доминировал на площадке, и к перерыву уже вел в четыре мяча — 18:14. Однако во второй половине ставропольцы перехватили инициативу. Постепенно за счет опыта и более слаженных действий «викторианцы» догнали неуступчивых гостей и вырвались вперед.
Правда, дальше одного-двух очков до конца поединка им вырываться не удавалось.
«Каустик» сражался до финального свистка, но ряд ошибок и нереализованных моментов сыграли свою роль. Итог - поражение со счетом 32:34. При этом волгоградцы показали себя боевой и духовитой дружиной, которая способна в этом сезоне не просто дать бой сильным соперникам, но и побить их.
Следующий матч команда Дмитрия Бочарникова и Богдана Кольцова сыграет 2-го сентября в Волгограде. На паркете ФОКа «Молодежный» «Каустик» сразится с географическими соседями коллективом «СГАУ-Саратов». Начало матча в 18:30. Волгоградские гандболисты ждут болельщиков и будут биться за победу.
Фото ГК «Виктор» VK.com
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