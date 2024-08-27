«Каустик» стартовал в Суперлиге с обидного поражения от «Виктора»





«Каустик» уступил всего два мяча в поединке с «Виктором» в Ставрополе. Как сообщили V102.RU в пресс-службе волгоградского клуба гандбольного клуба, матч-открытие сезона состоялся накануне, 26 августа. «Каустик» уступил всего два мяча в поединке с «Виктором» в Ставрополе. Как сообщили V102.RU в пресс-службе волгоградского клуба гандбольного клуба, матч-открытие сезона состоялся накануне, 26 августа.

В первом тайме, видимо, переволновались хозяева площадки, гандболисты «Виктора». «Каустик» не просто вел игру, но и по большой части доминировал на площадке, и к перерыву уже вел в четыре мяча — 18:14. Однако во второй половине ставропольцы перехватили инициативу. Постепенно за счет опыта и более слаженных действий «викторианцы» догнали неуступчивых гостей и вырвались вперед. В первом тайме, видимо, переволновались хозяева площадки, гандболисты «Виктора». «Каустик» не просто вел игру, но и по большой части доминировал на площадке, и к перерыву уже вел в четыре мяча — 18:14. Однако во второй половине ставропольцы перехватили инициативу. Постепенно за счет опыта и более слаженных действий «викторианцы» догнали неуступчивых гостей и вырвались вперед.

Правда, дальше одного-двух очков до конца поединка им вырываться не удавалось. Правда, дальше одного-двух очков до конца поединка им вырываться не удавалось.

«Каустик» сражался до финального свистка, но ряд ошибок и нереализованных моментов сыграли свою роль. Итог - поражение со счетом 32:34. При этом волгоградцы показали себя боевой и духовитой дружиной, которая способна в этом сезоне не просто дать бой сильным соперникам, но и побить их. «Каустик» сражался до финального свистка, но ряд ошибок и нереализованных моментов сыграли свою роль. Итог - поражение со счетом 32:34. При этом волгоградцы показали себя боевой и духовитой дружиной, которая способна в этом сезоне не просто дать бой сильным соперникам, но и побить их.

Следующий матч команда Дмитрия Бочарникова и Богдана Кольцова сыграет 2-го сентября в Волгограде. На паркете ФОКа «Молодежный» «Каустик» сразится с географическими соседями коллективом «СГАУ-Саратов». Начало матча в 18:30. Волгоградские гандболисты ждут болельщиков и будут биться за победу. Следующий матч команда Дмитрия Бочарникова и Богдана Кольцова сыграет 2-го сентября в Волгограде. На паркете ФОКа «Молодежный» «Каустик» сразится с географическими соседями коллективом «СГАУ-Саратов». Начало матча в 18:30. Волгоградские гандболисты ждут болельщиков и будут биться за победу.

Фото ГК «Виктор» VK.com