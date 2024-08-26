«Порвали нервы»: «Ротор» в Москве сыграл вничью с «Родиной»





Волгоградский «Ротор» сыграл сегодня, 26 августа, вничью с московским клубом «Родина» - 2:2. Но такой итог стоил нервов и седых волос болельщикам обоих клубов, сообщает корреспондент V102.RU со стадиона «Сапсан Арена», куда приехала поддержать сине-голубых внушительная группа волгоградских фанатов. Волгоградский «Ротор» сыграл сегодня, 26 августа, вничью с московским клубом «Родина» - 2:2. Но такой итог стоил нервов и седых волос болельщикам обоих клубов, сообщает корреспондент V102.RU со стадиона «Сапсан Арена», куда приехала поддержать сине-голубых внушительная группа волгоградских фанатов.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото «Родины» VK.com



«Ротор» начал, как говорится, за здравие – уже на 5-й минуте Дамир Таликин с подачи Тимура Касимова мощно отправил мяч из-за предела штрафной, который срикошетил от игрока «Родины» и залетел в ворота хозяев поля.После открытого волгоградцами счета игра понемногу выровнялась, при этом футболисты обеих команд допускали нарушения правил, особенно в этом отличились сине-голубые. В итоге Михаил Агеев получил желтую карточку за жесткие действия в отношении вратаря «Родины». Несмотря на то, что хозяева поля имели возможность бить по воротам волгоградцев, вратарь Никита Чагров спокойно фиксировал летящие по направлению к сетке мячи. Однако в самом конце тайма «Ротор» все-таки пропустил. Красивый удар Александра Юшина был настолько мощным, что голкипер сине-голубых не мог совершить невозможное. В итоге команды ушли в раздевалки с ничейным счетом – 1:1. Но волгоградские болельщики, которых было неплохо слышно на фоне московских зрителей, не теряли оптимизма. К слову, фанаты хозяев поля скандировали в кричалках имя главного тренера волгоградского клуба Дениса Бояринцева, выражая таким образом благодарность специалисту, который когда-то возглавлял «Родину» и вывел ее в лигу выше классом.Однако второй тайм начался невесело для волгоградцев. В первые минуты из-за провала защиты «Ротора» игрок «Родины» Дмитрий Шадринцев поразил ворота гостей во второй раз. Пропущенный гол так расстроил волгоградцев, что они некоторое время не могли собраться и выглядели весьма растерянными. Но вышедший на поле во второй половине Илья Кухарчук добавил живости в атаку, к тому же он активно прессинговал и мог забить гол головой, но вратарь «Родины» оказался начеку. Был момент и у Евгения Болотова, который также пытался забить головой, но не попал с близкого расстояния.«Ротор» в итоге собрался, видно было, что сине-голубые имели сильное желание отыграться. Но немало сил ушло на борьбу за мяч и снова ситуацию спасли замены, которые явно освежили игру. На поле вышли Владислав Морозов и Юрий Завезен. Морозову удалось заработать штрафной, к которому волгоградцы серьезно подготовились. И, как оказалось, не зря. Дмитрий Прищепа мастерски вложил мяч в сетку и сравнял счет под бурную реакцию гостевых трибун.Концовка матча показала, что ничья не устраивала ни одну из команд. Соперники давили, пытаясь вырвать победу, но удача больше не улыбнулась никому.Ничья, скорее, была закономерным итогом встречи. И «Ротор», и «Родина» имели хорошие моменты, но и те, и другие допускали ошибки, которые и привели к пропущенным голам.Таким образом, сине-голубые заработали уже 11 очков в семи турах и делят пятое-шестое место с «Нефтехимиком».Интересно, что в этом матче использовалась система видеопросмотров – ВАР. Если в РПЛ ее уже применяют на постоянной основе, то в Первой лиге - пока в качестве эксперимента.