В Волгоградской области BMW 3 влетел в дерево: водитель погиб

В Даниловском районе Волгоградской области сегодня рано утром иномарка влетела в дерево напротив автостанции, сообщает V102.RU.

— По предварительным данным, водитель, управляя BMW 3-й серии, двигался по улице Центральной в рабочем поселке Даниловка, где напротив дома № 95 наехал на дерево, — прокомментировал информагентству начальник ГАИ ОМВД России по Даниловскому району Олег Мостовщиков.

По его словам, в результате аварии водитель скончался на месте, а пассажира с травмами доставили в местную ЦРБ.





По сведениям собственного источника «Высоты 102», инцидент произошел в три часа ночи. В салоне иномарки находились жители Михайловки.

Напомним, на юге Волгограда легковушка впечаталась в столб, погибли взрослый и подросток.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области