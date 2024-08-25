На юге Волгограда легковушка впечаталась в столб. Погибли взрослый и подросток

В Красноармейском районе Волгограда накануне в 23.30 легковушка влетела в столб. Есть погибшие, в том числе несовершеннолетний ребенок.

— По предварительным данным, 20-летний водитель за рулем автомашины LADA Priora напротив дома № 59 «Б» по улице 40-лет ВЛКСМ потерял управление и наехал на световую опору, — прокомментировал V102.RU командир ОБ ДПС ГАИ УМВД по Волгограду Виталий Тройнин.

Уточняется, что в результате аварии есть двое погибших. На месте скончались водитель и 14-летний пассажир.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области