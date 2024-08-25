Происшествия

На юге Волгограда легковушка впечаталась в столб. Погибли взрослый и подросток

Происшествия 25.08.2024 10:57
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25.08.2024 10:57


В Красноармейском районе Волгограда накануне в 23.30 легковушка влетела в столб. Есть погибшие, в том числе несовершеннолетний ребенок. 

— По предварительным данным, 20-летний водитель за рулем автомашины LADA Priora напротив дома № 59 «Б» по улице 40-лет ВЛКСМ потерял управление и наехал на световую опору, — прокомментировал V102.RU командир ОБ ДПС ГАИ УМВД по Волгограду Виталий Тройнин. 

Уточняется, что в результате аварии есть двое погибших. На месте скончались водитель и 14-летний пассажир. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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