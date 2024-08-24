Транспорт

В Котовском районе завершается ремонт 9-километрового участка дороги на Калининск

Транспорт 24.08.2024 15:31
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24.08.2024 15:31


В Волгоградской области финиширует очередной этап работ по капитальному ремонту трассы «Калининск – Жирновск - Котово – Камышин». Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз специалисты приводят в порядок 9-километровый участок в границах сёл Коростино и Барановка.

- На сегодняшний день готовность объекта составляет 96%. Специалисты подрядной организации выполнили фрезерование асфальтобетонного покрытия, уложили выравнивающий и верхний слои асфальта, - рассказали журналистам в пресс-службе региональной администрации.

По информации властей, до полной готовности рабочим необходимо укрепить грунтом обочины, а также нанести разметку и установить дорожные знаки.

Отметим, общая протяжённость автомагистрали «Калининск – Жирновск - Котово – Камышин» - 168,8 километров. С 2019 отремонтированы были порядка 80 км проезжей части, что составляет порядка 47% от общей протяжённости дороги.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»

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