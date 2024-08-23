23 августа в Суровикинском районе Волгоградской области, на территории исправительной колонии строго режима №19, произошёл бунт, во время которого несколько радикалов напали на сотрудников исправительного учреждения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ИНТЕРФАКС, трое пострадавших, которым удалось выбраться сейчас доставлены в местную ЦРБ.

Отметим, по информации ФСИН России, ЧП произошло во время заседания дисциплинарной комиссии. В ходе нападения несколько сотрудников колонии попали в заложники.