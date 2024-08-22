В волгоградском аэропорту из-за закрытия неба на фоне атаки беспилотников задерживаются рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает V102.RU.
Согласно данным онлайн-табло, на вылет задерживаются пять рейсов: SU 1287 Волгоград — Москва (Шереметьево), SU 1185 Волгоград — Москва (Шереметьево), SU 1181 Волгоград — Москва (Шереметьево), FV 6426 Волгоград — Москва (Шереметьево), 5N 512 Волгоград — Санкт-Петербург.
На прилет задерживаются рейсы SU 1286 Москва (Шереметьево) — Волгоград, SU 1180 Москва (Шереметьево) — Волгоград, FV 6425 Москва (Шереметьево) — Волгоград, 5N 511 Санкт-Петербург — Волгоград.
Напомним, в Росавиации сделали заявление о закрытии аэропорта Волгоград на фоне атаки украинских БПЛА. Местные жители сняли последствия налета на видео. В МО РФ сообщили, что военный аэродром атаковали 13 беспилотников. В Калачевском районе развернут оперштаб. Жителям пообещали компенсации и открыли бомбоубежища.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»