Волгоградский митрополит Феодор встретился с муфтием региона





В управлении Волгоградской епархии состоялась встреча митрополита Феодора с председателем централизованной религиозной организации центрального духовного управления мусульман региона муфтием Бата Кифах Мохамадом. Об этом сообщили в пресс-службе епархии региона.

В ходе теплого общения между представителями двух религиозных конфессий была достигнута договоренность о сотрудничестве и совместной деятельности в сфере сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных российских ценностей. Особое внимание было уделено вопросам сохранения межнационального и межконфессионального мира.

Встреча состоялась в начале года, который указом Владимира Путина был объявлен Годом единства народов России.

Фото: Волгоградская епархия