В Волгограде наградили ученых четырех вузов





Сегодня, 6 февраля, в преддверии Дня российской науки лауреатам премии в сфере науки и техники Волгоградской области вручили награды.

По информации регионального комитета образования и науки, лауреатами премии Волгоградской области в сфере науки и техники по итогам 2025 года стали шесть коллективов из ВолгГТУ, ВГСПУ, ВолгГМУ, ВолГАУ.



Также еще десять коллективов научных организаций и вузов региона стали обладателями государственных грантов. Финансовая поддержка будет направлена на реализацию научных, научно-технических и инновационных проектов социально-экономического развития. А семь научных деятелей региона за высокие профессиональные достижения удостоены почетных грамот губернатора Волгоградской области.



Фото администрации Волгоградской области



