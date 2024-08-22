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Украинские БПЛА атаковали аэродром в Волгоградской области

Главное 22.08.2024 07:20
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22.08.2024 07:20


ВСУ предприняли ночную атаку на аэродром в Калачевском районе Волгоградской области. Как передает V102.RU, информацию об этом подтвердил губернатор региона Андрей Бочаров. По имеющимся сведениям, пострадавших нет, серьезных повреждений гражданской инфраструктуры нет, местами у жителей оказались повреждены окна в жилищах. 

По сообщению губернатора Бочарова, беспилотниками был атакован аэродром Мариновка. 

– Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников была уничтожена. В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны. Пожарно-спасательные службы оперативно приступили к пожаротушению. Жертв нет, – сообщил глава Волгоградской области.. 

По данным местных жителей, первые громкие хлопки они услышали около 3.30 ночи. Люди насчитали до 12 взрывов в районе аэродрома. 

Атака украинских беспилотников была отражена силами ПВО. 

Фото: ДТП и ЧП Волжский / t.me

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