Украинские БПЛА атаковали аэродром в Волгоградской области

ВСУ предприняли ночную атаку на аэродром в Калачевском районе Волгоградской области. Как передает V102.RU, информацию об этом подтвердил губернатор региона Андрей Бочаров. По имеющимся сведениям, пострадавших нет, серьезных повреждений гражданской инфраструктуры нет, местами у жителей оказались повреждены окна в жилищах.

По сообщению губернатора Бочарова, беспилотниками был атакован аэродром Мариновка.

– Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников была уничтожена. В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны. Пожарно-спасательные службы оперативно приступили к пожаротушению. Жертв нет, – сообщил глава Волгоградской области..

По данным местных жителей, первые громкие хлопки они услышали около 3.30 ночи. Люди насчитали до 12 взрывов в районе аэродрома.

Атака украинских беспилотников была отражена силами ПВО.

Фото: ДТП и ЧП Волжский / t.me