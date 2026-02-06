В Ростове задержан глава Управления торговли Алексей Зайдлин





В Ростове задержан руководитель управления торговли и бытового обслуживания Алексей Зайдли. Как передает Привет-Ростов, официальные структуры не раскрыли причины и детали произошедшего.

Пост главы чиновник получил в январе 2023 года, когда экс-глава администрации Ростова Алексей Логвиненко принял кадровое решение и назначил его руководить сферой торговли и бытовых услуг города.

Зайдлин родился в 1979 году в Московской области. С 2002 года по 2011 год работал в администрации Аксайского района Ростовской области. После он занял пост замдиректора МАУ Аксайского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» до 2016 года. С июля 2022 года по 25 января 2023 года он руководил направлением развития нестационарной торговли, после чего перешёл на уровень городского управления.

Фото: Привет-Ростов