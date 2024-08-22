В Калачевском районе открыли бомбоубежища из-за атаки БПЛА

Общество 22.08.2024 09:41
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22.08.2024 09:41
Глава Калачевского района Волгоградской области заявил, что эвакуация жителей в связи с атакой БПЛА не проводилась в связи с отсутствием необходимости. V102.RU передает новое заявление Романа Горбатого.
- Для обеспечения безопасности жителей поселка Октябрьский были подготовлены автобусы, объявлены места для укрытия на территории посёлка, - сообщил руководитель муниципалитета.
При это местные жители подтверждают, что в населенных пунктах были открыты все бомбоубежища.
Также глава добавил, что на данный момент серьезных повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. В отдельных квартирах выбиты стекла. Продолжается работа по оценке ущерба. К слову, чиновник отметил, что люди относятся с пониманием к ситуации.
Ранее Роман Горбатый заявлял, что в случае выявления фактов повреждения гражданской инфраструктуры жители получат компенсации.
Фото Роман Горбатый t.me
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